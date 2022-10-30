Tek Aday İzzet İzcan Yeniden BKP Genel Başkanlığı’na Getirildi

Birleşik Kıbrıs Partisi 6’ncı Olağan Kurultayı gerçekleştirildi.

Divanın oluşturulamasının ardından faaliyet ve mali rapor okunarak onaylandı.

Kurultayda daha sonra BKP Genel Başkanı İzzet İzcan bir konuşma yaptı.

İzcan konuşmasında, statükoya dur demek için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Toplumun büyük bir yol ayrımına geldiği görüşünü ifade eden İzcan, federal temelde bir çözüm bulunması gerektiğini savundu.

Dünya ve Kıbrıs’ta yaşanan siyasal gelişmeler ve partinin çeşitli karar tasarılarının tartışıldığı kurultaya, yurtiçi ve yurt dışından konuklar da katıldı.

Parti genel başkanlığı için tek aday olan İzzet İzcan’ın yeniden bu göreve getirildiği kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Onur Kurulu üyeleri de onaylandı.