  • BIST 1.450,930
  • Altın 487,96
  • Dolar 8,4680
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Tek bir Covid-19 vakası çıktı: Ülke genelinde karantina kararı

» »
En son Covid-19 vakasının Şubat ayında görüldüğü Yeni Zelanda, bir corona virüsü vakası tespit edildi. Başbakan Ardern, ülke genelinde kapanma ilan etti.
Tek bir Covid-19 vakası çıktı: Ülke genelinde karantina kararı

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alarak salgını kontrol altına almayı başaran Yeni Zelanda’da aylar sonra ilk kez bir lokal merkezli vaka tespit edildi.

Auckland’da Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı. Vakanın tespit edilmesinin ardından Başbakan Jacinda Ardern bir açıklama yaptı. Ardern, bu vakanın Delta varyantı olduğunu tahmin ettiklerini ama henüz bu bilginin doğrulanmadığını açıklayarak Auckland’da 7 günlük sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama kararı alındığını duyurdu.

En son vakanın Şubat ayında tespit edildiği ülkenin başbakanı olan Ardern ülkenin diğer bölgelerinde ise sokağa çıkma yasağının 3 gün süreceğini aktardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmara Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti17 Ağustos 2021 Salı 09:04
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar17 Ağustos 2021 Salı 08:46
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?17 Ağustos 2021 Salı 08:44
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (17 Ağustos 2021)17 Ağustos 2021 Salı 08:37
  • Başbakan Saner temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a gidiyor17 Ağustos 2021 Salı 08:33
  • Son Dakika haberi:... Polisi bıçaklama olayına karışan zanlı yakalandı!16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:32
  • NASA'nın uzay helikopteri Ingenuity, Perseverance gezginini görüntüledi16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:32
  • CTP: Kendi ayakları üzerinde duran bir halk talimat almaz.16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:01
  • Japon ve İsrailli firmalar Ay toprağından oksijen üretecek16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:01
  • 199 Vaka, 1 vefat!16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti