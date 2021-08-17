Tek bir Covid-19 vakası çıktı: Ülke genelinde karantina kararı

En son Covid-19 vakasının Şubat ayında görüldüğü Yeni Zelanda, bir corona virüsü vakası tespit edildi. Başbakan Ardern, ülke genelinde kapanma ilan etti.

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alarak salgını kontrol altına almayı başaran Yeni Zelanda’da aylar sonra ilk kez bir lokal merkezli vaka tespit edildi.

Auckland’da Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı. Vakanın tespit edilmesinin ardından Başbakan Jacinda Ardern bir açıklama yaptı. Ardern, bu vakanın Delta varyantı olduğunu tahmin ettiklerini ama henüz bu bilginin doğrulanmadığını açıklayarak Auckland’da 7 günlük sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama kararı alındığını duyurdu.

En son vakanın Şubat ayında tespit edildiği ülkenin başbakanı olan Ardern ülkenin diğer bölgelerinde ise sokağa çıkma yasağının 3 gün süreceğini aktardı.