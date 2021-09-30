Tek Bir Fotoğraf Bu Sırıkla Atlamacının Hayatını Nasıl Değiştirdi?

Alison Stoke, çok genç yaşta bir atlet olarak çıtayı gerçekten yüksek tutmayı başararak, sırıkla atlamayı ilgi odağı haline getirdi.

Bir atlet olarak yeteneği, tartışmalı bir fotoğraf nedeniyle medya atmosferine itildi.

Genç sporcu ne yazık ki çok küçük yaşlardan itibaren her daim meraklı paparazzilerin, medyanın ve tabii ki kamuoyunun eleştirilerine konu oldu.

Ancak bu fotoğrafa dikkatlice baktığınızda, göründüğünden daha fazlası olduğunu anlayacaksınız.