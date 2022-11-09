Tek bir sigara içinde 4 binden fazla kimyasal taşıyor

Sigara, dünyada tek başına en önemli ölüm nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sadece bir adet sigara içinde 4 binden fazla kimyasal barındırıyor. Araştırmacılar, son yıllarda alternatif olarak sunulan elektronik sigaraların da akciğer, beyin, kalp ve bağırsaklara zarar verdiğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yılda 19 milyon kişiye kanser tanısı konuyor ve 10 milyon kişi bu sebeple hayatını kaybediyor.

Uzmanlar, kanserde benzer seyrin devam etmesi halinde, 2040 yılında 29,5 milyon yeni vakanın ortaya çıkacağını öngörüyor. Kanser kaynaklı ölümlerde listenin başında akciğer kanseri yer alıyor. Sadece Türkiye'de yılda 35 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konuyor.

Akciğer kanserlerinin ise yaklaşık yüzde 90'ı tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı sonucunda oluşuyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi ve Türk Akciğer Derneği Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, akciğer kanseriyle sigara arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylüyor:

"Akciğer kanserinin yüzde 90’ı sigarayla ilişkili olarak ortaya çıkıyor. Günde 1 paket ve üzerinde sigara içen kişilerde bu oran daha fazla. Akciğer kanserinde genetik yapı, çevresel faktörler ve ailesinde kanser olan kişilerde risk daha fazla oluyor."

Kanserde yeni salgın: Elektronik sigara

Sigaranın sayısız zararlarına karşı, elektronik sigaralar alternatif olarak gösteriliyor. Ancak yapılan araştırmalar elektronik sigaraların da en az normal sigaralar kadar zararlı olduğunu ortaya koyuyor.

ABD'de yapılan bir araştırmada, kartuşlu aromalı elektronik sigaraların hemen hemen bütün organlarda iltihaplanmayı artırdığı görüldü.

Kartuşlu yeni nesil ürünlerin, beyinden bağırsağa birçok organı olumsuz etkilediği bilimsel olarak kanıtlanıyor.

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, elektronik sigaranın bağımlılığı devam ettirdiğini söylüyor:

"Elektronik sigaralar aslında sigara endüstrisi tarafından sigaranın yerine konma ve bağımlılığın devam etmesini amaçlayan ürünler. Bunların içinde tütün içermeyen ancak içerdiği daha farklı ürünleri, kokulu, yağlı maddeleri yine ısıtarak duman çıkmasına neden olan bir ürün. Akciğer kanserini artırdığına dair elimizde net veri yok ama başta popcorn akciğer, interstisyel akciğer hastalığı gibi ciddi kronik hastalıklarına sebep olabiliyor. Elektronik sigara, el ve dudak alışkanlığını, psikolojik alışkanlığı devam ettiriyor. Bu nedenle kesinlikle önermiyoruz."

"Sigarayı bırakan bazı kişilerde 20 yıl sonra bile kanser görülebilir"

Sigara dumanına pasif olarak maruz kalınması da akciğer kanseri riskini artırıyor.

TC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, pasif olarak sigara dumanına maruz kalan kişilerde akciğer kanseri gelişme riski yüzde 20-30 artıyor.

Kömürcüoğlu, pasif içicilerde yüzde 20 ile 30 arasında sigarayla ilişkili akciğer kanseri ve diğer kanser türlerinin olabildiğini söylüyor:

"Sigaranın içinde 4 binden fazla kimyasal madde var. Sigara yandığı zaman ucundan çıkan yanma ürünleri 70 den fazla kanser oluşumuna neden oluyor. Sigarayı bıraktıktan on yıl sonra akciğer fonksiyonları yavaş yavaş düzelmeye başlıyor ve sigara bırakımından 10-20 yıl içinde kronik etkilerin azaldığını söyleyebiliriz. Ama geçmişinde özellikle 10-15 yıl gibi yoğun sigara öyküsü varsa bıraktıktan 20 yıl sonra bile akciğer kanseri görülebiliyor. Çünkü sigara DNA’nızı bozuyor ve bunlar zamanla diğer etkenlere de bağlı olarak kanserleşebiliyor. Gençken hiç sigaraya başlamamak lazım."