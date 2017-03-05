"Tek çare erken seçim"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi geçtiğimiz hafta kurulan Topçuköy, Büyükkonuk ve Yenierenköy örgütlerinin ardından Mehmetçik'te' de örgüt oluşturdu.

Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, TKP eski milletvekillerinden Çetin Veziroğlu ile bazı MYK ve PM üyelerinin katıldığı etkinlikte TDP Mehmetçik örgüt başkanlığına Naim Zorali getirildi. Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: İrfan Atatüzün, Latif Yokuşoğlu, Azmi Erman Şener, Necat Zorali.

ÖZYİĞİT: "BUGÜN DÜNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada TDP'nin yaşanan yeni katılımlar ve kurulan örgütlerle birlikte her geçen gün güçlendiğini belirterek, "Bugün dünden çok daha güçlüyüz" dedi. Ülke genelinde çok yoğun bir örgütlenme çalışması yaptıklarını, İskele İlçesinde son bir ay içerisinde 4 örgüt kurduklarını, kısa dönemde 3-4 bölgede daha kurulacak örgütlerin duyurusunu yapacaklarını belirten Özyiğit, TDP'nin örgütsel ağı ile kurumsal yapısının her geçen gün güçlendiğini belirtti.

"TEK ÇARE ERKEN SEÇİM"

Konuşmasında erken seçim konusuna değinen Cemal Özyiğit, ülkenin içinde bulunduğu kaotik durumdan kurtulmanın yolunun erken seçim olduğunu belirtti. TDP olarak erken seçim önerisini Meclis'e sunduklarını anımsatan Özyiğit, "2013 seçimlerinin ardından kurulan 3 hükümet de toplumun sorunlarına çare olamadı. Meclis toplanamaz bir durumda. Başbakan da zaten sık sık erken seçimden bahsetmektedir.Erken seçim önermiz yarın meclisin gündemine gelecektir. Erken seçim konusundakim samimi kim değil ortaya çıkacaktır" dedi.

İDRİS: KENDİ İÇİMİZDE BAŞLATTIĞIMIZ DEĞİŞİMİ ÜLKEYE DE YANSITMAKTA KARARLIYIZ

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de konuşmasında parti çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Özellikle son aylarda başta İskele bölgesi olmak üzere tüm bölgelerde artı bir motivasyon oluştuğunu, yoğun çalışmaların sürdüğünü, bunun yansımalarının da gerek partiye yeni katılımlar, gerekse de kurulan örgütlerle ortaya çıktığını belirten İdris, "TDP yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerlemektedir. Kendi içimizde başlattığımız değişimi ülkeye de yansıtmakta kararlıyız. TDP, ülkenin geleceğinin şekillenmesinde mutlaka öncü rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ülkede son dönemde her anlamda ciddi sıkıntılar olduğunu, toplumun sorunlarına çare üretilmesini beklediğini, ancak 28 Temmuz 2013 seçimlerinden sonra göreve gelen 3 hükümetin de bunu başaramadığını söyleyen İdris, toplumun da zaten bu hükümete güvenmediğini belirtti ve gelinen aşamada bugünkü halk iradesinin sandığa yansımasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu kaydetti