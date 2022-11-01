Tek Dileğimiz Farkındalık ve Halkımızın Desteği

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 2001 yılında sadece lösemi teşhisi almış çocuklara değil , çocukluk çağı kanserleri ile mücadele eden tüm çocuk ve ailelerine maddi – manevi destek sağlayabilmek için kurulmuş bir hayır kurumudur. Vakıf, çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, yurtdışı ve yurtiçi kira, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok hizmet veren ve tüm bu faaliyetlerini halktan gelen bağışlarla sürdürmektedir.

“TEK DİLEĞİMİZ FARKINDALIK VE HALKIMIZIN DESTEĞİ”

Vakıf Koordinatörü Sayın Servet Özeralp yaptığı açıklamada; “Vakıf kurulduğu günden beri kanser teşhisi almış çocuk ve ailelerinin ve kanser sürecindeki bireylerin hayatlarını mümkün oldukça kolaylaştırmak için faaliyetlerini sürdürmektedir. Öncelikle, 2001 yılından buyana bizlere katkı sağlayan halkımıza teşekkürü bir borç biliriz. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısı ile halkımıza birkez daha farkındalık çağrısı yaparak, bağışlar sayesinde ayakta duran ve maddi-manevi yanlarında olduğumuz ailelere daha da refah bir yaşam sunmamıza katkıda bulunabileceklerini hatırlatmak isteriz. Tek dileğimiz daha çok farkındalık ve halkımızın desteği” dedi.

“DAHA ÇOK BAĞIŞLA, ÇOCUKLARIMIZIN DAHA ÇOK HAYATINA DOKUNABİLİRİZ.”

Özeralp açıklamasına; “Gün geçtikçe hayat pahalılığının artması ve insanların temel ihtiyaçlarında bile alım gücünün günden güne düşmesi, hem biz hayır kurumlarının bağışlarını hem de kanser yolculuğundaki ailelerimizi büyük ölçüde etkilemektedir. Halkımızın farkındalık ve duyarlılığı sayesinde faaliyetlerimizi devam ettirebilmekle birlikte daha çok bağışla çocuklarımızın daha çok hayatlarına dokunabileceğimiz de aşikardır.” diyerek devam etti.

“FARKLI BAĞIŞ KANALLARI İLE KATKI KOYMAK MÜMKÜN”

Özeralp son olarak; “Bağışçıların, kolaylıkla vakfa katkı sağlaması için farklı bağış kanalları bulunmaktadır. Bankalardaki bağış hesaplarımız, elden bağış ve GSM operatörlerinden kısa mesaj atarak katkı sağlanması bunlardan birkaçı. Bağışçılar daha fazla bilgi almak isterlerse bizlere +90 (392) 227 0616-17, +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ulaşabilir veya www.kemalsaracoglu.org websitesini ziyaret edebilirler.” diyerek sözlerine son verdi.