Tek gözle doğdu! ''Mucize'' deyip tapmaya başladılar

Hindistan'ın Madhya Pradesh kentinde bir evde dünyaya gelen hayvan, görüntüsü nedeniyle köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Civar köylerden bile keçiyi görmeye gelen kişiler, hayvanın çevresini sararak ona tapmaya başladı.

Kalabalığın içindeki kargaşada ilerlemeye çalışan keçinin yoğun gürültü içinde çığlık attığı, dengesini kaybedip çok kez düştüğü belirtildi.

ERKEN DOĞUM NEDENİYLE ÖLDÜ

Ne yazık ki, keçinin erken doğum nedeniyle o akşam öldüğü açıklandı. Yerel veteriner hekim Ali, keçinin bir 'mucize' olduğu iddialarına rağmen, erken doğum nedeniyle keçinin organlarının düzgün gelişmediğini açıkladı.