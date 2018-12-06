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“Tek hedef ayrımı ortadan kaldırmak, kurumlara ve ülkeye sahip çıkmak”

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Eski Kıbrıs Türk Hava Yolları’nda (KTHY) örgütlü olan HAVA-SEN, 24 Kasım’daki genel kurulunda oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda ismini “Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası” (KES) olarak değiştirdi.
“Tek hedef ayrımı ortadan kaldırmak, kurumlara ve ülkeye sahip çıkmak”

Eski Kıbrıs Türk Hava Yolları’nda (KTHY) örgütlü olan HAVA-SEN, 24 Kasım’daki genel kurulunda oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda ismini “Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası” (KES) olarak değiştirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan KES Başkanı Buran Atakan, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın, Kıbrıslı Türkler tarafından asla unutulmayacağını kaydederek, 
“Toplum olarak da doğan çocuklarımıza bizlerin olan bu şirketi uzun yıllar anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

KTHY’de örgütlü olan HAVA-SEN’in verdiği onurlu mücadelenin tarih sayfalarına adını altın harflerle yazdırdığını belirten Atakan, sendikanın onurlu mücadele neticesinde üyeleriyle ilgili elde edilen hak ve kazanımlara dikkat çekti.

“TEK HEDEF AYRIMI ORTADAN KALDIRMAK, KURUMLARA VE ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAK”
 

Atakan, Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası olarak bugünden sonra tek hedeflerinin kamu emekçileri arasındaki ayırımı ortadan kaldırmak, kurumlara ve ülkeye sahip çıkmak olacağını vurguladı.

“Kamuda aynı odada çalışan,1 gün öce işe girenle, 1 gün sonra işe giren arasındaki farkı anlamak, kabul etmek mümkün değildir” diyen Atakan,  kamuda tüm çalışanların eşit bir şekilde olmasını sağlamanın hedefleri olacağını ifade etti.

Atakan, 24 Kasım’da gerçekleştirdikleri genel kurulda isim değişikliği yanında, delege sisteminden çıkıp en demokratik olan üye sistemine geçildiğini, yönetim kurulu üye sayısının da 9’dan 16’ ya çıkarıldığını belirtti.

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