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Tek kullanımlık ama defalarca kullanılıyor !..   

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Sağlık Bakanlığı, evlere servis yapılan içme suyu damacanalarının bilindiği üzere 2012 tarihinde üretilenlere kullanım yasağı getirmişti.
Tek kullanımlık ama defalarca kullanılıyor !..   

Sağlık Bakanlığı, evlere servis yapılan içme suyu damacanalarının bilindiği üzere 2012 tarihinde üretilenlere kullanım yasağı getirmişti. 2012 tarihinde üretilen ve 5 yıl kullanım periyodunu aştığı için yasak getirilen, damacanaların yerine konmaya çalışılan tek kullanımlık damacanaların bazı firmalar tarafından defalarca kullanıldığı öne sürülüyor.

Son kullanım tarihi 2012 olan damacanalara getirilen yasaklama sonrasında, arıtılmış içme suyu satışı yapan bazı firmaların tek kullanımlık damacanaları toplayarak yeniden doldurmak suretiyle piyasaya sürmesi tepki topladı. .

Pet olarak nitelendirilen ve tek kullanımlık olarak piyasaya sürülen bu damacanaları bazı firmaların, yeniden doldurarak piyasaya sürmesi, insan sağlığı açısından son derece sakıncalı bir konum arz ettiğine vurgu yapılırken, bu tip kullanımlara Sağlık Bakanlığının müdahale etmesi gerektiği belirtiliyor.

Damacananın üretimi esnasında tek kullanım olarak kullanılan ham maddenin, damacananın tekrar kullanılması halinde insan sağlığına etki edecek kanserojen maddeler ihtiva edeceğine ayrıca vurgu yapılıyor.

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