  • BIST 103.304
  • Altın 228,023
  • Dolar 5,4567
  • Euro 6,1802
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Tek kullanımlık plastik ürünler 2030 kadar azaltılacak

» »
Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi'nin (UNEA) toplantısında, 2030 yılına kadar dünyada tek kullanımlık plastik ürünlerin azaltılması konusunda uzlaşma sağlandı. Ancak uzlaşma çevre örgütlerinde hayal kırıklığı yarattı.
Tek kullanımlık plastik ürünler 2030 kadar azaltılacak

Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi'nin (UNEA) Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılan dördüncü toplantısında, tek kullanımlık plastik ürünlerin 2030 yılına kadar azaltılması konusunda uzlaşma sağlandı. 170 ülke temsilcilerinin uzun süren tartışmalarının ardından naylon torba, plastik tabak, çatal ve kaşık gibi tek kullanımlık ürünlerin "önemli ölçüde azaltılması" konusunda görüş birliğine varıldı. Yayınlanan bildiride, ülkelerin tek kullanımlık plastik ürünlere yerine "çevre dostu seçenekler" üzerinde çalışmak için özel sektörler işbirliği yapacağı kaydedildi.

UNEA'nın beş gün süren toplantısının başında, tek kullanımlık plastik ürünlerin 2025'e kadar kademeli olarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin Hindistan'ın önerisinin Avrupa Birliği ile birlikte birçok ülkeden destek gördüğü aktarıldı.

Ancak ABD, Küba, Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerin bu öneriye karşı çıktığı ve sonuç bildirisinin yapılan değişikliğin ardından kabul edildiği ifade edildi. Bunun üzerine bildiride, tek kullanımlık plastik ürünlerin "2030'a kadar önemli ölçüde azaltılmasının" taahhüt edildiği ifadesi yer aldı.

Nairobi'de varılan uzlaşma, çevre örgütlerinde de hayal kırıklığı yarattı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Almanya şubesinden Alois Vedder, konunun iki yıl sonra yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Zirvesi'ne ertelenemeyecek kadar acil olduğunu ifade etti. "Her dakika bir kamyon dolusu plastiğin dünya denizlerine karıştığına" dikkat çeken Vedder, plastik çöplerinin atılmasını durduracak, her ülkenin yükümlü olduğu, hukuki açıdan bağlayıcılığı bulunan bir anlaşmaya gerek olduğunu vurguladı. Vedder, eğer harekete geçilmezse, gelecek 15 yıl içinde denize karışacak plastik çöp miktarının iki katına çıkacağını belirtti.

BM verilerine göre, dünyada her yıl denizlere yaklaşık sekiz milyon ton plastik çöp karışıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir Yalancı ile Nasıl Müzakere Edersiniz?15 Mart 2019 Cuma 14:09
  • Hoşlanmadığınız Birini Nasıl Yönetirsiniz?15 Mart 2019 Cuma 14:02
  • Neden Terfi Edemiyorsunuz?15 Mart 2019 Cuma 13:59
  • Ahmet Kural: İnanç lafıyla dini kastetmedim15 Mart 2019 Cuma 11:19
  • Çocuklarına Erdoğan ailesinin ismini verince Avrupa'ya iltica başvurusu reddedildi15 Mart 2019 Cuma 11:14
  • Güney Afrika’da pembe fil yavrusu böyle görüntülendi (Video)15 Mart 2019 Cuma 10:06
  • Genç iklim aktivisti Thunberg Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi15 Mart 2019 Cuma 09:41
  • ‘Kulak içi bluetooth kulaklıklar kanser riski yaratabilir’14 Mart 2019 Perşembe 23:00
  • Çin'deki bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddia edildi14 Mart 2019 Perşembe 22:30
  • Ok cep telefonuna saplandı, hayatı kurtuldu14 Mart 2019 Perşembe 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti