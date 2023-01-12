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Tek kullanımlık plastik ürünler de yasaklanıyor

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“Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzük” Resmi Gazete'de yayımlandı…
Tek kullanımlık plastik ürünler de yasaklanıyor

Plastik poşetlerin ardından tek kullanımlık plastik ürünlerin de ücretli veya ücretsiz temin edilmesi yasaklanıyor. Ülkede, 29 Haziran’dan itibaren plastik poşetlerin yasaklanacak olmasını düzenleyen tüzüğün ardından, 11 Temmuz’dan itibaren ise tek kullanımlık plastik ürünlerin temini ve kullanımı yasak olacak.

Çevre Yasası altında yapılan ve tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklayan “Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzük” dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak 6 ay sonra yani 11 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

Buna göre, tek kullanımlık plastik ürünler satış noktalarında ücretli veya ücretsiz temin edilemeyeceği gibi herhangi bir promosyon veya kampanyaya dâhil edilemeyecek.  Sadece sağlık kuruluşları; cezaevleri; karakol veya polis nezarethaneleri ile yaşlı bakımevleri ve huzurevlerine tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımı ile ilgili muafiyet tanındı.

Piyasada tek kullanımlık plastik ürünler şunlar:

 

"Tıbbi kullanımlar hariç plastik kulak çubukları; plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak; plastik karıştırma çubukları; tıbbi kullanımlar hariç pipetler; balon sapları (tüketiciye sunulmayan endüstriyel kullanımlar hariç); plastikten üretilmiş fast- food yemek paketleri; genleşmiş polistirenden üretilmiş fast- food yemek paketleri; yukarıdaki maddelerde belirtilen ürünlerin okso-bozunur plastikten yapılmış olanları."

Yeniden doldurularak veya tasarladıkları aynı amaç için yeniden kullanılarak, kullanım ömürleri içinde birden fazla tur veya rotasyon gerçekleştirmek üzere tasarlanan veya piyasaya arz edilen plastik ürünleri ise kapsam dışında bırakıldı.

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