Tek Oturuşta 32 Suşi Yiyen Kadın Hastanelik Oldu

24 yaşındaki Danielle Shapiro, 23 Aralık'ta ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir açık büfe suşi restoranında 50 dolar harcadı. Genç kadın, parasının karşılığını almak isterken hastanelik oldu.

50 dolar karşılığında 32 suşi yiyen Shapiro, midesinde tıkanma yaşadı. Genç kadına kaldırıldığı hastanede reflü tanısı konuldu.

TikTok hesabında paylaştı

Shapiro, bir oturuşta 32 suşiyi tükettiği ve ardından hastaneye kaldırıldığı anları TikTok hesabında paylaştı.

Paylaşımında suşi tutkunlarına uyarılarda da bulunan Shapiro'nun videosu 11 milyondan fazla izlenerek viral oldu.

'Suşiye bayılıyorum'

“Suşiye bayılıyorum. Şanslıysam ayda birkaç kez yemeyi seviyorum. Japon arkadaşımla 'yiyebildiğin kadar suşi ye deneyimi'ni dört gözle bekliyorduk” diyen Shapiro, arkadaşıyla birlikte Japon yemekleri yemek için bir gezi planladığını da sözlerine ekledi.