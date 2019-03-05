  • BIST 104.345
  • Altın 222,504
  • Dolar 5,3850
  • Euro 6,0994
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Tek saat uygulaması mi geliyor?

» »
Tek saat uygulaması mi geliyor?
Tek saat uygulaması mi geliyor?

Avrupa Parlamentosu Ulaştırma Komitesi, üye ülkelerde tek saat uygulamasına geçilmesine ilişkin tasarıyı onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Ulaştırma Komitesi, üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarıya onay verdi.

Brüksel'de bir araya gelen AP Ulaştırma Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik tasarıyı görüştü.

Komite üyeleri, tek saat uygulamasına geçilmesini öngören tasarıyı 11'e karşı 23 oyla onayladı.

Tasarıya göre, AB üyesi ülkeler Nisan 2020'ye kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak ve 2021'den itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verilecek.

Tasarının yasalaşması için AP Genel Kurulu ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

AB ülkelerinde her yıl mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor.

AB Komisyonunun yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için geçen yıl yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı. Ankette, katılımcıların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıkmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Danimarka'da nakit para ile alışveriş dönemi sona eriyor02 Mart 2019 Cumartesi 20:17
  • Guaido Maduro'ya karşı: Karayipler'deki karşılaşma01 Mart 2019 Cuma 23:00
  • Pompeo: "Hindistan ile Pakistan arasındaki meseleyle çok yakından ilgileniyoruz ve ilgilenmeyi sürdüreceğiz"01 Mart 2019 Cuma 22:30
  • Avusturya’da "Bozkurt" işareti artık yasak01 Mart 2019 Cuma 20:30
  • 2. zirvede anlaşma sağlanamadı01 Mart 2019 Cuma 20:00
  • O ülkede "bozkurt" artık yasak01 Mart 2019 Cuma 13:20
  • Almanya'da koalisyon hükümetinde savunma bütçesi gerilimi01 Mart 2019 Cuma 12:39
  • Pompeo'dan Güney Çin Denizi çıkışı01 Mart 2019 Cuma 12:00
  • Rusya ve Çin'den ABD'nin Venezuela tasarısına veto01 Mart 2019 Cuma 10:35
  • Hollanda'da Muhammed Peygamber'e 'pedofil' diyen eğitmen açığa alındı28 Şubat 2019 Perşembe 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti