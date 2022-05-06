  • BIST 2.466,26
  • Altın 896.48
  • Dolar 14.8701
  • Euro 15.6527
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Tek taş yüzüğü küçük bulan sevgilisinden şikayetçi oldu

» »
Sevgilisinin yüzüğü küçük bulup evlenme teklifini reddettiği Onur A., canına kıymak istedi. Polisin intihardan vazgeçirdiği Onur A., sevgilisinden şikayetçi oldu.
Tek taş yüzüğü küçük bulan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fotoğraf: AA

Sarıyer’deki bir kafede meydana gelen olayda 32 yaşındaki Onur A., iki yıldan bu yana birlikte olduğu Rusya vatandaşı İrina D.’ye cebinden çıkardığı tektaş yüzükle evlilik teklifi etti.

İddiaya göre, yüzüğün kutusu kapalıyken teklife “Evet” cevabı veren genç kadının, kutu açılınca suratı asıldı. Tek taş yüzüğü ucuz ve küçük bulan genç kadın, “Bu yüzük ne? Seninle evlenmek istemiyorum” diyerek Onur A.’ya tepki gösterdi.

Sabah gazetesinin haberine göre mekandan ayrılan Onur A., Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçerken bir anlık öfkeyle araçtan inip intihar etmek için köprü korkuluklarına çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle intihardan vazgeçirilen genç adam, “Beni psikolojik buhrana itti” diyerek, İrina D.’den şikayetçi oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Telefon kartı bağışı prematüre bebekler için çalışan vakfa ‘servet’ kazandırdı04 Mayıs 2022 Çarşamba 22:22
  • Dünyanın tek dokuzları bir yaşında: Hepsinin karakteri farklı04 Mayıs 2022 Çarşamba 21:59
  • Kardashian’ın Monroe’nun elbisesini giymesi tepki çekti: Ulusal hazine, kimse giymemeliydi04 Mayıs 2022 Çarşamba 21:29
  • Basın Özgürlüğü Raporu: KKTC 81, TC 149, Kıbrıs Cumhuriyeti 65’inci sırada04 Mayıs 2022 Çarşamba 14:34
  • Küçük akbaba, 10 günde 500 kilometre uçtu04 Mayıs 2022 Çarşamba 14:33
  • Araştırmacılar küresel ısınma için alarm veriyor: Deniz yaşamı tehlikede03 Mayıs 2022 Salı 23:16
  • Öldüğümüzde Beynimizde Neler Olur? Hayatımız Gözlerimizin Önünden Geçer mi?03 Mayıs 2022 Salı 17:29
  • Yanlış ayakkabı seçimi, tırmak batmasına yol açabilir!03 Mayıs 2022 Salı 10:01
  • Erotik film ‘365 Gün’ün devamı: Netflix’te en çok izlenenlerde eleştirilerde yerlerde02 Mayıs 2022 Pazartesi 23:29
  • Altı yıl kolunda penisiyle yaşayan adam belgesele konu oldu02 Mayıs 2022 Pazartesi 23:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti