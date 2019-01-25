Tek Tip Beslenmenin Zararları

Kısa sürede kilo vermek isteyenlerin son dönemde en çok tercih ettiği tek tip beslenme, insan sağlığı için riskler oluşturuyor.

Kısa sürede kilo vermek isteyenlerin son dönemde en çok tercih ettiği tek tip beslenme, insan sağlığı için riskler oluşturuyor.

TEK TİP BESLENME NEDİR

Tek tip beslenme, yalnızca bir besin türünün tercih edilerek yapılan ve belli bir grup besinden vazgeçilerek yapılan diyettir.Bazı diyetlerde sadece karbonhidrat kullanılırken bazı diyetlerde ise sadece protein kullanılmaktadır.Şok etkisi olan bu diyet hızlı kilo verdirse de sağlık açısından zararlar barındırıyor.

TEK TİP BESLENME TÜRLERİ

Tek tip beslenmede bazı diyet türleri popülerliği ile öne çıkmıştır:

Şok diyet İsveç diyeti Patates diyeti Yoğurt diyeti Dukan diyet

TEK TİP BESLENMENİN ZARARLARI

Tek tip beslenmenin zararlı olduğu uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır.

-Çiğ vegan diyetinde protein bakımından fakirleşen metabolizma zayıflayacaktır.

-Karbonhidratsız beslenme türünde tiroit hastalıkları baş gösterecektir.

-Ketojenik diyet yapanlar karbonhidratı kısıtladığı için hipotioidizm hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır.

-Çiğ vegan diyeti yapanlar çiğ sebze ve meyve tükettikleri için lif yönünden yüksek gıda alırlar. Ancak çiğ beslenmeyi bir yaşam tarzına dönüştürmek sorunlara yol açabilir. Besin yetersizliği, kansızlık, hormonal bozukluklar gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkacaktır.

-Tek tip beslenme, vücudu yormakta ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açmaktadır.

-Sağlıklı bir beslenme için besin çeşitliliği gerekir.

-Tek tip beslenmede yağ içeren besinler tercih edilmediği için karaciğer, böbrek ve beyin rahatsızlıkları ortaya çıkar.

-Hızlı kilo kaybı ile vücudun dengesi bozulur

-Vücut bileşiminde değişiklikler olur.

-Bağışıklık sistemi ciddi şekilde zarar görür ve zayıflar.

-Sürekli üşüme, adet düzensizliği ve iştahsızlık gibi sorunlar görülür.