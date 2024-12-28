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Tek Yanlı Sondaj Faaliyetlerine Sert Tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Doğu Akdeniz’de Ocak ayında başlatacağını duyurduğu tek yanlı sondaj faaliyetlerine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.
Tek Yanlı Sondaj Faaliyetlerine Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Doğu Akdeniz’de Ocak ayında başlatacağını duyurduğu tek yanlı sondaj faaliyetlerine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Bakanlık, GKRY’nin 24 Aralık 2024 tarihinde yayımladığı ve 24 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olan NAVTEX ile sözde 5’inci parselde ExxonMobil ve Katar Enerji ortaklığıyla sondaj çalışması yapacağını duyurduğunu hatırlattı. Açıklamada, bu adımın, bölgede gerginliği yeniden tırmandıracağı ifade edildi.

“Kıbrıs Türk Halkının Haklarını Koruyacağız”
Açıklamada, Kıbrıs Türk Halkı’nın Ada üzerindeki ve çevresindeki doğal kaynakların ortak sahibi olduğu vurgulanarak, Rum Yönetimi’nin tek yanlı tasarruflarının meşru hakların ihlali anlamına geldiği belirtildi. Bakanlık, KKTC’nin bu oldu-bittilere seyirci kalmayacağını ve halkının haklarını korumak için gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğini ifade etti.

“Diplomasi ve Diyalog Önceliğimizdir”
KKTC, ihtilafların çözümünde diyalog ve diplomasiye öncelik verdiklerini yineledi. Açıklamada, hidrokarbon kaynaklarına ilişkin 1 Temmuz 2022 tarihli önerinin ve Anavatan Türkiye’nin ilgili tüm tarafları bir araya getirecek uluslararası konferans çağrısının hâlâ geçerli olduğu hatırlatılarak, bu yapıcı tekliflerin sorunun çözümüne yönelik önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.

KKTC, uluslararası toplumu GKRY’nin tek yanlı faaliyetlerine karşı sorumluluk almaya davet ederken, bölgedeki barış ve istikrarın korunması için ortak bir çözüm arayışına destek verilmesi çağrısında bulundu.

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