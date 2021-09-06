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Tek yumurta ikizleri tek yumurta ikizleriyle evlendi

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Adıyaman’da tek yumurta ikizi Nursel ile Nurgül Tepe kardeşler ve Abuzer ile Gaffari Koparal kardeşler dünya evine girdi.
Tek yumurta ikizleri tek yumurta ikizleriyle evlendi

Çiftlerin nikahını Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç kıyarken, şahitliğini ise Vali Mahmut Çuhadar yaptı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ‘hayatında ilk defa böyle bir nikaha şahitlik ettiğini’ söyledi.

AA’nın aktardığına göre Belediye Başkanı Kılınç ise şunları kaydetti: “Tek yumurta ikizlerinin nikahın kıyarken zorlandık. Doğumlarının arasında 5’er dakika var. Birbirlerine benziyorlar. İki çifte de mutluluklar diliyorum. Şaşırdık, ilk defa böyle bir şey oldu.”

Damatlardan Abuzer Koparal da “Allah kısmet etti, evlendik. Çok mutluyuz Allah bize ikiz evlat nasip etsin” dedi.

Gelinlerden Nursel Koparal ise “Kardeşimle ikiz olan kardeşlerle evlenmek istiyorduk, çok şükür hayalimiz gerçekleşti. Çok mutluyuz” diye konuştu.

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