İzmir'de 91 saat sonra bir mucize gerçekleşti ve 4 yaşındaki Ayda bebek sağ olarak kurtarıldı. Ayda bebeğin enkaz altından çıkartılırken gülümsemesi dikkat çekti.

İzmir'de gerçekleşen depremin 91. saatinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarma ekipleri minik Ayda'yı canlı olarak enkazdan çıkardı. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği minik Ayda'nın enkazdan sağ olarak çıkarılma anı ise herkesi gözyaşlarına boğdu.