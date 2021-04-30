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Tekel Bayileri Platformu Başkanı: İki aydır tarikat ve cemaat üyeleri baskı yapıyor

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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, “Dükkanlarımıza son iki aydır tarikat ve cemaat üyeleri gelip baskı yapıyor” dedi.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı: İki aydır tarikat ve cemaat üyeleri baskı yapıyor

‘Tam kapanma’ sürecinin gündem maddelerinden biri de içki yasağı.

17 Mayıs’a kadar içki satılamayacağını Aybaş ilk olarak  Diken aracılığıyla duyurmuştu. Sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan yasak, sözlü olarak mülki idari amirler tarafından iletildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu yasağı yalanlamadı. 

Hukukçular tarafından ‘açıkça hukuka aykırı’ olarak nitelenen içki yasağı polis tarafından dün tebliğ edilmeye başladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise ‘tam kapanma’ genelgesinde yasağa dair bir ifade bulunmadığı için satışına devam edileceğini duyurdu.

Aybaş da bugün ‘yasağın kaldırıldığını’ dile getirdi. Bakanlık ise yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

‘Birçok ilde idari ceza kesiliyor’

Atilla Güner’le Akşam Postası programına katılan Aybaş’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Dükkanlarımıza son iki aydır tarikat ve cemaat üyeleri gelip baskı yapıyor “Bu işi yapmayın, yaptığınız iş lanetli iş” diyorlar. Asılsız mektuplar geliyor… Sürekli bunlarla uğraşıyoruz.

 

*(İçki satışı yasağı kalkmıştır tweet’i) Kurumsal mağazalar satıyorsa, “Bunlara bir yerden bir bilgi geldi demek ki satış serbest” diye düşündüm. O yüzden attım.

*Genelgede herhangi bir ibare yok, ibare olsa en azından tamam diyeceğiz.

*Biz esnafız biz siyasi konuşmuyoruz. Bugün muhalefet partileri bile muhafazakar kesim ne der diye, konuyu dillendiremiyor.

*Satış devam ediyor ama bana gelen mesajlara göre birçok ilde kapatıyorlar ve idari ceza kesiyorlar. Normalde idari para cezası 3 bin 150 lira ama kısıtlı saatlerde alkol satışı yasağı da eklendiği zaman en alt limit 63 bin lira, üst sınır 320 bin lira.

*Şu anda gelen cezalarda 63 bin hiç olmadı. 11 bin gelmiş, 24 bin gelmiş, 3 bin 150 gelmiş..

*Tekel bayilerinin sesini çok zor duyuruyoruz. Cezalardan dolayı bir sürü tekel bayisi kapanmak zorunda kaldı.

*(Yargı yolu var mı?) Şu an zaten Çağdaş Hukukçular Derneği dün açıklama yaptı: Yürütmeyi durdurma kararı aldırmak için başvuru yapmışlar. Yasağa itiraz etmişler. Cezalara da itiraz edeceğiz.

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