'Tekerlekler üzerinde sessiz salgın' milyonlarca can alıyor

Dünya genelindeki trafik kazalarında her yıl 1,35 milyon kişi hayatını kaybediyor, 20 ila 50 milyon kişi yaralanıyor. Birleşmiş Milletler'in "tekerlekler üzerinde sessiz salgın" olarak nitelediği meseleye yakından bakalım.

Dünyada her 25 saniyede bir kişi, yollardaki kazalarda yaşamını yitiriyor.

Yıl bazında bakıldığında, 1,35 milyon kişi hayatını kaybederken 20 ile 50 milyon arasında kişi ciddi şekilde yaralanıyor.

Kazaların etkisine dikkat çekmek isteyen Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği Fonu, bu durumu pandemiye benzeterek "tekerlekler üzerinde sessiz salgın" tanımlaması yaptı.

Kazaların maliyeti büyük

Trafik kazaları, düşük gelirli ülkelerde 5-29 yaş aralığındaki kişiler için en önemli ölüm nedenleri arasında 7'nci sırada geliyor.

2019 yılında yapılan bir araştırma, 2015-2030 yılları arasındaki trafik yaralanmalarının küresel ekonomiye 1,8 trilyon dolarlık maliyetinin olacağı tahmininde bulunuyor.

BM, 2030 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan küresel ölüm ve yaralanmaların sayısının yarıya indirilmesini hedefliyor.

Düşük gelirli ülkelerde daha çok kaza

Düşük ve orta gelirli ülkelerde, yolların durumu nedeniyle ölüm ve yaralanmalar en üst düzeyde kaydediliyor.

Avrupa'da yüz binde 7 ölüm görülürüken bu oran Afrika'da yüz binde 27'ye kadar çıkıyor.

Kazalara karşı neler yapılabilir?

Trafik kazaları, esasında önlenebilir ve azaltılabilir olaylar olarak görülüyor.

İyi yol tasarımları, yolları güvenli hale getiren trafik kanunlarının uygulanması, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı, bisiklet ve motosikletler için kask gibi koruyucular, trafik kazalarını ve bu kazalarda yaralanma-ölümleri azaltabilecek faktörler olarak sıralanabilir.