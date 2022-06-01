  • BIST 2.568,76
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3963
  • Euro 17.4774
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAHaredi Yahudileri neden internet ve akıllı telefon kullanmıyor?

'Tekerlekler üzerinde sessiz salgın' milyonlarca can alıyor

» »
Dünya genelindeki trafik kazalarında her yıl 1,35 milyon kişi hayatını kaybediyor, 20 ila 50 milyon kişi yaralanıyor. Birleşmiş Milletler'in "tekerlekler üzerinde sessiz salgın" olarak nitelediği meseleye yakından bakalım.
'Tekerlekler üzerinde sessiz salgın' milyonlarca can alıyor

Dünyada her 25 saniyede bir kişi, yollardaki kazalarda yaşamını yitiriyor. 

Yıl bazında bakıldığında, 1,35 milyon kişi hayatını kaybederken 20 ile 50 milyon arasında kişi ciddi şekilde yaralanıyor.

Kazaların etkisine dikkat çekmek isteyen Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği Fonu, bu durumu pandemiye benzeterek "tekerlekler üzerinde sessiz salgın" tanımlaması yaptı.

Kazaların maliyeti büyük

Trafik kazaları, düşük gelirli ülkelerde 5-29 yaş aralığındaki kişiler için en önemli ölüm nedenleri arasında 7'nci sırada geliyor.

2019 yılında yapılan bir araştırma, 2015-2030 yılları arasındaki trafik yaralanmalarının küresel ekonomiye 1,8 trilyon dolarlık maliyetinin olacağı tahmininde bulunuyor.

BM, 2030 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan küresel ölüm ve yaralanmaların sayısının yarıya indirilmesini hedefliyor.

Düşük gelirli ülkelerde daha çok kaza

Düşük ve orta gelirli ülkelerde, yolların durumu nedeniyle ölüm ve yaralanmalar en üst düzeyde kaydediliyor. 

Avrupa'da yüz binde 7 ölüm görülürüken bu oran Afrika'da yüz binde 27'ye kadar çıkıyor.

Kazalara karşı neler yapılabilir?

Trafik kazaları, esasında önlenebilir ve azaltılabilir olaylar olarak görülüyor. 

İyi yol tasarımları, yolları güvenli hale getiren trafik kanunlarının uygulanması, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı, bisiklet ve motosikletler için kask gibi koruyucular, trafik kazalarını ve bu kazalarda yaralanma-ölümleri azaltabilecek faktörler olarak sıralanabilir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsanlar neden diğer primatlara göre daha az uyuyor?31 Mayıs 2022 Salı 09:01
  • Dünyanın en uzun cam köprüsü açıldı30 Mayıs 2022 Pazartesi 21:43
  • Uçan Adam, göle düşerek yaralandı30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:52
  • 1 Haziran Dünya Süt Günü30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:58
  • İnşaat kazısında yüzlerce yıllık Maya kenti bulundu28 Mayıs 2022 Cumartesi 22:57
  • Bilim insanları Dünya atmosferinde tehlikeli kimyasal tespit etti28 Mayıs 2022 Cumartesi 20:53
  • Babalar günü ne zaman, hangi tarihte?28 Mayıs 2022 Cumartesi 15:27
  • Bu adalara taşınanlara 1 milyon TL ödenecek: Tek bir şart var26 Mayıs 2022 Perşembe 21:04
  • Uzmanı açıkladı: Daha hesaplı yaşamak için ipuçları26 Mayıs 2022 Perşembe 20:18
  • Evde çalışanların sadece yüzde 8’i ofise geri dönmek istiyor24 Mayıs 2022 Salı 22:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti