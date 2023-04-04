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Tekin Arhun davasında sürpriz gelişme: PGM tahkikat memurları aleyhinde disiplin soruşturması başlattı

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İş insanı Tekin Arhun davasında bugün yaşanan gelişmeye göre, Polis Genel Müdürlüğü tarafından şikayete konu tahkikat memurları aleyhinde disiplin soruşturması başlatıldı.
Tekin Arhun davasında sürpriz gelişme: PGM tahkikat memurları aleyhinde disiplin soruşturması başlattı

İş insanı Tekin Arhun’un yargılanma süreci ile ilgili mahkemenin aldığı bir içtihat kararı nedeniyle polis tarafından yapılan tahkikatın bilgi ve belgeleri savunma makamına verildi. Ağır Ceza Mahkemesi “Polis İş Cetveli”nin bir tahkikatın günlük ajandası olma niteliğini taşıdığı yönünde bulgu yaptı. 

Davanın görüşüldüğü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ara duruşmada verilen karar neticesinde konu iş cetveli iş insanı Tekin Arhun’un avukatlarına da verildi.

Kıbrıs Postası'nın aktardığına göre İş cetvelinin emare yapılmasının ardından Tekin Arhun’un avukatları konu iş cetveli üzerinde anomali olduğu ve oynama yapıldığı iddiasında bulundu, tespitler mahkemeye sunuldu.

Avukatlar ayrıca konu bulguları ile ilgili olarak Polis Denetleme Kurulu’na da polis aleyhinde şikayet dilekçesi verdi.

Konu ile ilgili avukatların polisler tarafından evraklarda sahtecilik yapıldığına dair yapmış olduğu şikayet üzerine Polis Genel Müdürlüğü’nün şikayete konu tahkikat memurları aleyhinde disiplin soruşturması başlattığını gösteren evraklar mahkemeye emare yapıldı.

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