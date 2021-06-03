  • BIST 1.438
  • Altın 525,804
  • Dolar 8,6277
  • Euro 10,5176
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Tekin Arhun'dan açıklama

» »
Capital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, geçtiğimiz günlerde mahkeme süreci tamamlanan ve teminatla serbest bırakılması üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
Tekin Arhun'dan açıklama

Arhun'un açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde adım hiç istemediğim bir olayla anılmıştır. Tekin Arhun olarak insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne her zaman saygılı oldum. Haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğine içtenlikle inanıyorum. Bu anlayışla da kişiler arasında telefon ile yapılan haberleşmeyi tarafların izni olmaksızın kaydedip, ifşa etmeyi, yanlış ve yapılmaması gereken bir davranış görüyorum.
Hukukun en temel kuralı, adaletin, eksiksiz doğru verilerle yerini bulmasıdır. Olaya adımın karıştırıldığını öğrendiğim ilk andan, tahkikatın tamamlandığının mahkeme kararıyla da onaylandığı ana kadar araştırmaya, doğru bildiklerimi eksiksiz aktararak katkı koymaya çalıştım. Bundan sonra da gerek duyulması halinde aynı çizgide katkımı sürdüreceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.
Bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum.
Nereden geldiğimi de nerede olduğumu da çok iyi biliyorum. Olduğum yerden daha önemlisi nereden geldiğimdir. Sahip olduğum değerler, toplumdan, sosyal yaşamdan kopmama neden olamaz. Arasta’da iş yaşamına ilk adımımı attığım gün neysem, bugün de oyum. Bundan sonra da, yaşamıma rehber olan insani değer yargılarımda değişim olması mümkün değildir.
Geçmişte de yanlış anlama ya da bilemediğim nedenlerle hedef alındım. İyi niyetten yoksun bu tür hedef almalarda da masum olduğumdan hep emin oldum.
Eğer sahip olduğum yatırımlarım ciddi büyüme göstermişse tek nedeni halkımızın bize duyduğu güvendir. Herkes çok iyi bilsin ki halkımızın, saygı ve güvenini hiçbir zaman boş çıkarmayacağım.
Bu düşüncelerle Kıbrıs Türk Halkına en derin saygı ve sevgilerimi sunarım.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 Örgüt de Başbakanlık Önünde03 Haziran 2021 Perşembe 11:43
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Serbest Liman ve Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Özkardaş ve YK üyesi Gazioğlu’nu kabul etti03 Haziran 2021 Perşembe 11:31
  • Tekin Arhun'dan açıklama03 Haziran 2021 Perşembe 11:19
  • Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi03 Haziran 2021 Perşembe 11:17
  • Eğitim Bakanı Selçuk: Şartlar güzel giderse planımız 1 Eylül'de okulları beş gün açmak03 Haziran 2021 Perşembe 11:16
  • Rum Dışişleri Bakanı: ABD EastMed’de daha aktif bir rol üstlenmek niyetindedir03 Haziran 2021 Perşembe 11:00
  • Dikkatsiz motosiklet sürücüsü yaralandı!03 Haziran 2021 Perşembe 10:49
  • ABD'den Esed Rejimi ve Belarus'un Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu'na Alınmasına Tepki03 Haziran 2021 Perşembe 10:40
  • Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan sınır kapıları yarın yeniden açılıyor03 Haziran 2021 Perşembe 10:35
  • Etiyopya'da 37 Bin Bilgisayara Siber Saldırı03 Haziran 2021 Perşembe 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti