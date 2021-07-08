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Tekirdağ'da maskesiz hapşıran kişiyi bıçaklayan satıcı yakalandı

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Tekirdağ’da ağzında maske olmadan hapşıran kişiyi bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da maskesiz hapşıran kişiyi bıçaklayan satıcı yakalandı

Tekirdağ’da ağzında maske olmadan hapşıran kişiyi bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre Çerkezköy ilçesinde yaşanan olayda Mehmet D. (60) Atatürk Caddesi’nde seyyar satıcı R.K.’nın yanından geçerken hapşırdı.

R.K., Mehmet D.’ye iddiaya göre ağzında maske olmadığı halde hapşırdığı için, “Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın” diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K., Mehmet D.’yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin yakaladığı R.K. gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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