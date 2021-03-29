  • BIST 1.396
  • Altın 452,726
  • Dolar 8,1590
  • Euro 9,6156
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA5078 test yapıldı, 17'si yerel 35 pozitif vaka

Tekirdağ'da vahşet! Genç kadını, kocası benzin dökerek yaktı

»
Tekirdağ'da eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılması sonucu ağır yaralanan kadın, İstanbul'daki hastanede tedavi altına alındı.
Tekirdağ'da vahşet! Genç kadını, kocası benzin dökerek yaktı

Hacıköy Mahallesi'nde Ekrem A. (29) ile eşi Ayşe A. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ÇAKMAKLA ATEŞE VERDİ

Tartışma sırasında Ekrem A. şişedeki benzini eşinin üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi. Kadının vücudunu saran alevleri söndürmeye çalışan Ekrem A, olay yerinden kaçtı.

YOLDAN GEÇEN OTOMOBİLDEN YARDIM İSTEDİ

Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren Ayşe A, bulunduğu yerin ana yola uzak olması nedeniyle 2 kilometre boyunca yürüdü ve yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Otomobille Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayşe A, müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi.

Şüpheli Ekrem A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi27 Mart 2021 Cumartesi 23:45
  • Gıda israfını önlemek için Gıda Bankacılığı Sistemi yaygınlaştırılacak27 Mart 2021 Cumartesi 22:30
  • Türkiye'de bu kış, uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar yüzde 16 azaldı27 Mart 2021 Cumartesi 18:30
  • FETÖ'nün ön mülakatı, askeri lise sınav mülakatının aynısı olmuş27 Mart 2021 Cumartesi 18:00
  • Annesi, ikinci kez hayat verdi27 Mart 2021 Cumartesi 17:45
  • Saygı Öztürk: Bir yargı mensubu 'Arapları rahatlatmak için Atatürk, madalyadan çıkarıldı' dedi27 Mart 2021 Cumartesi 15:25
  • İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı için 'şükür kurbanı' kestiler27 Mart 2021 Cumartesi 15:22
  • Kağıt toplayan sığınmacıyı darp edip motosikletini yakan saldırganlar serbest bırakıldı27 Mart 2021 Cumartesi 09:42
  • Lüks sitede haşema yasağına 7 bin lira ceza!27 Mart 2021 Cumartesi 09:17
  • 2020'nin en pahalı uçak bileti açıklandı: Tek yön 15 bin 034 lira26 Mart 2021 Cuma 23:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti