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Tekke Bahçesi Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi

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18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla bugün Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi.
Tekke Bahçesi Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi

Çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Şehitlik Özel Defteri’nin imzaladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaları Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile 1. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Abdullah Hakan Özkul yaptı.

-Akkuş anıt özel defterini imzaladı

 Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü andığımız bu anlamlı günde, bir kez daha sizleri saygı ile anmak için huzurlarınızdayız. Her biriniz yaşamınızın baharında tüm sevdiklerinizi geride bırakarak büyük bir fedakarlıkla canınızı feda ettiniz. Bunun tek nedeni Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgürlük içinde yaşayabilmesiydi. Sizler canınız pahasına bir daha geçmişin karanlıklarına dönülmesini engellediniz. Bu adada barış, huzur, eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yeni bir yaşamın temellerini attınız. Bu zemini ortadan kaldırmak mümkün değildir.

Bizlere bugün düşen görev atalarımızın güzel ülkemiz için ödedikleri büyük bedelin anlam ve önemini kavrayarak topraklarımıza, milletimize ve cumhuriyetimize aynı bilinçle sahip çıkmaktır.

Bağımsızlığın ve özgürlüğün önemini anımsadığımız şehitler haftasında başta yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve ülkesi için canını veren tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun”

-Benan

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Çanakkale Zaferi’nin dünya literatüründe bir dönüm noktası olduğunu güç dengelerini değiştirdiğini belirtti.

Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasıyla Kurtuluş Savaşı’nın meşalesinin tutuşturulduğunu dile getiren Benan, kahramanlık, azim  ve fedakarlığın doruk noktasına ulaştığını kaydetti.

Benan, Çanakkale Zaferi'nin bir kahramanlık destanı olduğunu söyleyerek, bunların yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir komutanı da ortaya çıkardığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun önünü açtığını dile getirdi.

 -Özkul

1. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Abdullah Hakan Özkul Çanakkale Zaferi’nin tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazanılan bir kahramanlık destanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da önemli bir kilometre taşı olduğun belirtti.

Çanakkale Zaferi’nin azmin, cesaretin ve fedakarlığın örneklerinin ve Türk milletinin neleri başarabileceğinin göstergesi olduğunu söyleyen Özkul, Çanakkale Zaferi’nin yiğit ve kahraman Mehmetçiğin, gazi Mustafa Kemal ile birlikte yazdığı bir destan olduğunu kaydetti.

Özkul, ülkenin bugün ulaştığı seviyenin aziz şehitler ve kahraman gazilerin eseri olduğunu, şehitlerin aziz hatıralarının sonsuza kadar yaşatılacağını belirtti.

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