Tekne battı: 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Bugün saat 11:00 sıralarında, Yenierenköy Balıkçı Barınağı içerisinde, Mustafa METNİ (E-27)’nin kullanımında bulunan fiber teknenin su alıp batması neticesinde, tekne içerisinde bulunan, Mustafa METNİ, Hürsen METNİ (K-46) ve Nazan GÜRSEL (K-45) boğulma tehlikesi geçirdi.
Bahse konu şahıslar sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak karaya çıkarıldı. Hürsen METNİ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam etmektedir.
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