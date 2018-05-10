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Teknecik-Alagadi bölgesine bugün saat 16.00’ya kadar elektrik verilemeyecek

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Teknecik-Alagadi bölgesine bugün saat 16.00’ya kadar elektrik verilemeyecek
Teknecik-Alagadi bölgesine bugün saat 16.00’ya kadar elektrik verilemeyecek

Teknecik Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bugün bu trafodan enerji alan bölgede 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanıyor.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden, Teknecik bölgesi ve doğusu, Akgünler Benzin İstasyonu bölgesi, Davutköy, Alagadi bölgesi, golf sahası ve civarı, Karaağaç Sahil Siteler bölgesi, Karaağaç yolu ve Karaağaç, Karaağaç su oompası, Esentepe sahili, Esentepe köyünün bir bölümü, Tarsan Çiftliği ve civarı ile Beşparmak köyü etkileniyor
 

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