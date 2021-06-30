Teknecik Bacalarından çıkan kara dumanın sebebi ne?

İşte açıklama;

İki gündür gündemi meşgul eden konu, Teknecik Bacalarından çıkan kara duman konusu, haliyle vatandaştan da tepki çekiyor..



Bu kara duman normal şartlarda ne zaman çıkar?



Buhar Türbinlerinde santral devreye alınırken 6 adet olan brülörler (yakıcılar) sırayla devreye girer. İlk devreye girişleri sırasında, hava yakıt oranı otomasyon ile tutturuluncaya kadar kısa bir süre kara duman atar, bu normaldir.



Aldığım diğer bir bilgi ise, Dizel Jeneratörlerden çıkan yakıt atıklarının ıslahı için çıkılması gereken ihaleye, yine bildik şekilde geç çıkıldığı için, eldeki atık yağların, Buhar Türbinleri için kullanılan günlük yakıt tankına basılarak yakıldığı konusu. Bu yönde bir işlem yapılıyorsa, yine bu Kara Duman çıkışı normaldir.



Peki yakıt içeriği limitler içerisinde mi?



Yakıt İhalesine katılan firmalardan birinin MİK'e sunduğu belgelerin sahte olduğunun basında yer aldığını, yine aynı rafinerinin %1 Kükürtlü Fuel Oil ne üretebilirim ne de tedarik edebilirim beyanatını göz önünde bulundurduğumuzda ise bu konu tam bir muamma durumundadır.. Acaba beyan edilen test sonuçları doğru mu? Kimse bilmiyor.. Bu konu kesinlikle Ombudsman Denetimine muhtaç..



Sebebi her ne olursa olsun, bu Kara Dumana maruz kalmalı mıyız?



Hayır !



Fuel Oil ile elektrik üretimi sonucunda açığa çıkan katı atıklar hem kara hem deniz hayatını tehdit ederken, özellikle SOx, NOx, CO ve partiküllerden oluşan baca gazı salımları ise halk sağlığını olumsuz olarak etkileyerek büyük bir tehdit oluşturuyor. Sağlık ve çevre açısından gerekli şartların sağlanabilmesi için mevcut sistemde filtre yatırımları yapılması gerekiyor lakin bu yatırımların çok yüksek ilk yatırım ve işletme maliyetleri bulunuyor.



Uzun vadede mevcut demode sisteme yüksek maliyetli filtre yatırımları yapmak yerine, yakıtı Fuel Oil’den doğal gaza çevirerek AB Çevre Yasaları ve 2020-2030 hedefleri uyarınca belirlenen emisyon limitleri içerisinde, daha çevreci bir üretim modeline geçmek, çok daha mantıklı bir seçenek olarak önümüzde durmaktadır.



AB Çevre Yasaları bu noktada yalnızca teknik olarak kısıtlamakla kalmamakta, yine aynı yasa ve hedefler uyarınca 2020 yılı sonu itibariyle %1 Kükürtlü fuel oil yerine %0.5 Kükürtlü fuel oil kullanımına geçilmesi hedeflenmekte, bu geçişin de yakıt maliyetlerini ortalama yüzde 20 arttırması öngörülmektedir.



1kWs elektrik enerjisi üretmek için çevreye 0.78 kg CO2 salıyoruz. Yılda ortalama 1.7 Milyar kWh enerji üretiyoruz, böylece çevremize ortalama 1.3 Milyon Ton CO2 salıyoruz. EPA verilerine göre bu salınımların sebep olduğu toplumsal zarar (çevre,sağlık, vb) $40/ton CO2 ‘dir.



Diğer bir deyişle Fuel Oil ile elektrik üretimi yaparak yılda 53 Milyon $ toplumsal zarara sebebiyet verilmekte, SOx ve NOx gazları bu hesaba dahil değildir. Fuel oil ile elektrik üretimden doğal gaz ile üretim modeline geçilmesinin, çevre, sağlık ve ekonomik açılardan tartışılmaz faydaları olacağı aşikardır.



Doğal gaz, yandığında ihmal edilebilir miktarda kükürt oksitler (SOx), civa (Hg) ve partiküler madde (PM10) üretir. Doğal gaza geçişle SOx konsantrasyonu belirgin şekilde düşecek, toz ise oluşmayacak. Dolayısı ile fuel oil kullanımında gereksinim duyulan De-SOx, NOx ve PM arıtma (Filtre) sistemlerine ihtiyaç duyulmayacaktır. Fuel oil kullanımından kaynaklı yakıt altı atık (slaç) da oluşmayacaktır.



Fuel oil’den doğal gaza geçişte, boru gazına kıyasla LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kullanımının daha ekonomik olmakta, LNG depolamak ve gazlaştırmak için ise karada LNG Terminali yerine FSRU gemisinin (Floating Storage Regasification Unit – Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Tesisi) en makul çözüm yöntemi olarak önümüzde durmaktadır.



LNG, doğalgazın atmosferik basınçta -162°C’ye soğutulması ile elde edilen, kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan sıvı fazda bir yakıttır. Sıvı fazda taşınır ve depolanır, gaz fazında ise tüketime sunulur. Doğal gazın sıvılaştırılması aşamasında, bünyesinde bulunan ağır hidrokarbonlardan arındırılması, LNG’nin doğal gaza kıyasla daha temiz ve daha yüksek enerji değerine sahip olmasını sağlamaktadır.



2010 – 2020 yılları arasında elektrik enerjisi üretimi için toplamda 3,423,748 Metrik Ton fuel oil tüketilmiş olup bunun 1,999,875 metrik tonu Teknecik’te 1,423,873 metrik tonu da AKSA’da, tüketilmiştir.



Bu 10 yıllık süreçte gerçekleşen fuel oil ve LNG fiyatlarını eşdeğer tüketim miktarları ile birlikte karşılaştırdığımızda, fuel oil yerine LNG ile elektrik üretimi yapılmış olsaydı, yakıta yapılan harcamadan yaklaşık olarak 590,690,000 $ tasarruf edilmiş olacağı, bunun ise elektrik üretim maliyetlerinde yaklaşık yüzde 35’lik bir ucuzlamaya tekabül edeceği gerçeği karşımıza çıkıyor.



2020 yılında Meclisten geçen Çevre Yasasında da açıkca belirtildiği üzere Fuel Oil ile elektrik üretimi, Çevre Yasasında belirtilen limitlerin üzerinde bacagazı salınımlarına sebep olmakta ve KIBTEK’e bu yasanın kuralları çerçevesinde ceza kesilmesini gerektirmektedir. Aynı durum AKSA için de geçerlidir.



Bu bağlamda KIBTEK ile karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde Çevre Yasası içerisinde KIBTEK’e gerekli yatırımları yaparak, yasada belirtilen emisyon limitleri çerçevesinde üretim yapmak için 36 ay süre tanınmış, KIBTEK de 36 Ay içerisinde gerekli yatırımları yaparak Doğalgaz’a geçişi tahhüt etmiştir.



Özetle gerekli yatırımların en kısa sürede yapılarak Doğalgazla elektrik üretimine geçilmesi gerekmektedir.



Peki son üç Ekonomi ve Enerji Bakanı ne demektedir?

Yatırıma gerek yok!



Bizi bu zehirli gazları solumaya mahkum edenleri unutma Kıbrıs Türk Halkı !