Teknecik devre dışı; Elektrik Güney Kıbrıs’tan ve AKSA’dan sağlanıyor!

KKTC’de yaşanan elektrik problemi akaryakıtın bitmesi nedeniyle bir başka boyuta taşındı.
Ülkemizde şuan Teknecik Elektrik Santrali tamamen devre dışı kalmış durumda. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre KKTC’ye elektrik Güney Kıbrıs ve AKSA üzerinden veriliyor.
Teknecik Elektrik Santrali’nde çalışan buhar türbini saat 17.00 sıralarında arıza yaptı. Öte yandan buhar türbini günlerdir akaryakıtın bitmesi nedeniyle yanan yakıttan arda kalan kirli yakıt ile çalıştırılıyordu.
Kıb-Tek, bugün ada genelinde meydana gelecek olan elektrik kesintilerinin bir saatten bir buçuk saate çıkarıldığını duyurmuştu.
Teknecik Elektrik Santrali’nde buhar türbinin tamir çalışmaları devam ediyor.
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