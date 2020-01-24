"Teknecik Elektrik Santrali Zehir Saçıyor"

Çatalköy Muhtarı Sipahi, Teknecik Elektrik Santrali’nden bölgeye zehir yayıldığını söyledi. Santralden yayılan siyah dumanların başta Esentepe ve Çatalköy bölgelerine dağıldığını belirten Sipahi, insan sağlığının olumsuz etkilendiğini vurguladı. Sipahi, santralin filtresiz bir şekilde faaliyet göstermesinin yanlış olduğuna dikkat çekti. Çatalköy Muhtarı Yusuf Sipahi, Çatalköy bölgesinin sorunlarını Girne Postası’na dile getirdi. “TEKNECİK ZEHİR SAÇIYOR” Çatalköy’ün sorunlarının başında Teknecik Elektrik Santrali’nden yayılan zehre maruz kalmak olduğunu dile getiren Sipahi, “Santralin bacasından yükselen kara dumanlar Girne’ye kadar yayılıyor. Filtresiz bir şekilde faaliyet göstermesi hem insan sağlını hem de çevreyi olumsuz etkiliyor” dedi.



Çatalköy’de kırsal kesim arsa uygulamasının olmadığını belirten Sipahi, “Kırsal kesim arsa uygulamasının olması gerekiyor. Bazı gençlerimizin aileden taşınmaz malı, arsa yapacak arazisi olmadığı için ihtiyaçtır. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan gençlerimiz var” ifadelerini kullandı.



“AKÇİÇEK HASTANESİ TAM DONANIMLI HALE GETİRİLMELİ”

Çatalköy’de geçtiğimiz yıl uygulamaya konan “Toplum Sağlığı ve Refahı” projesi kapsamında, 60 yaş üstü vatandaşlara evde sağlık hizmeti görüldüğünü anlatan Sipahi, Çatalköy’de sağlık ocağı açığının evde bakım hizmetiyle kapatılmaya çalışıldığını belirtti. Proje için 2 hemşire istihdam edildiğini söyleyen Sipahi, “Bölgemize en yakın olan Girne Akçiçek Hastanesi’nin tam teşekküllü hale getirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.