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Teknecik Elektrik Santrali’nin üretim amacıyla kullanacağı akaryakıtın temini için açılan ihale ertelendi

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Teknecik Elektrik Santrali’nin üretim maksatlı akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla çıkılan ihale ertelendi.
Teknecik Elektrik Santrali’nin üretim amacıyla kullanacağı akaryakıtın temini için açılan ihale ertelendi

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, BRT’ye yaptığı açıklamada, söz konusu ihaleye uzun zamandır hazırlandıkları ve sonucunun da kamuoyu tarafından merak edilmekte olduğunu söyledi.

Canlı yayınla paylaşacakları ihaleyi gün içerisinde sonuçlandırma hedefinde olduklarını ve KIB-TEK ve EL-SEN’den de temsilcileri ihaleye davet ettiklerini anlatan Üresin, “ancak bugün bir sürprizle karşılaştık. İhaleye bir itiraz yapıldığı bu sabah itibarıyla Rekabet Kurulu’nca tarafımıza bildirildi. İtirazla ilgili tüm dosya ve bilgileri Rekabet Kurulu’na göndereceğiz. Askı süresi dolmuş olduğundan dolayı, bugün ya da yarın bir karar çıkması durumunda beklemeden, en erken bir zamanda tekrar ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Karar Rekabet Kurulu’ndan geldiği günün ertesinde ihaleyi yapacak durumdayız” dedi.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Üresin, daha önce ihaleye katılmamış yeni bir firmanın itirazının söz konusu olduğunu ifade ederek, firmanın teknik şartnamede yanlışlıklar ve hatalar olduğu iddiasıyla durumu hem avukat hem de Rekabet Kurulu kanalıyla kendilerine ilettiğini söyledi.

İhalenin iptaline veya mevcut haliyle devamına Rekabet Kurulu’nun karar vereceğine işaret eden Üresin, “biz de o karar ne ise onu uygulayacağız” dedi.
Üresin, ihalenin devamı yönünde bir karar çıkması halinde herşeyin hazır olduğuna ve askı süresinin de dolmuş olması nedeniyle beklemeye gerek kalmadığına değinerek, devam kararı halinde hemen ertesi gün ihaleyi yapabileceklerini yineledi.

İptal kararının ciddi zaman kaybına neden olacağına işaret eden Üresin, “İptal arzu etmediğimiz bir olay. Çünkü iptal olursa yeni bir ihale süreci başlayacak. Yeni teknik ve idari şartnameler hazırlanacak. Yeni bir yasal süreç, yani askı süreci ve müracaat süreci olacak. Dolayısıyla bu da oldukça uzun bir zaman alır” dedi.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, seçim yasaklarının da gündemde olduğunu anımsatarak, “hiç arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Rekabet Kurulu kararını beklemekteyiz. Bugünkü ihaleyi de durdurmuş, ertelemiş durumdayız” şeklinde konuştu.

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