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Teknecik Elektrik Santrali’yle İlgili “Nefes Alamıyorum” Başlıklı Panel

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Teknecik Elektrik Santrali’yle İlgili “Nefes Alamıyorum” Başlıklı Panel
Teknecik Elektrik Santrali’yle İlgili “Nefes Alamıyorum” Başlıklı Panel

Çatalköy Belediyesi ve ÇADER işbirliğinde dün akşam Teknecik Elektrik santrali hakkında “Nefes Alamıyorum” başlıklı bir panel yapıldı.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı panele, Biyolog Hasan Sarpten ve Elektrik Mühendisi Yusuf Avcıoğlu konuşmacı olarak katıldı. Panelde Teknecik Elektrik Santrali’nin insan ve çevreye verdiği zararlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

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Belediyeden verilen bilgiye göre, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Teknecik Elektrik santralinden çıkan zehirli gazların hem bölgemizde yaşayan insanlara hem de doğaya büyük zararlar verdiğini belirterek, yıllardır kalitesiz yakıtlar kullanıldığını ve filtresiz olarak santralin çalıştırılmasının hep kamuoyunda tartışıldığını fakat bir sonuç alınamadığını söyledi.

Bunlar yetmezmiş gibi bir de son zamanlarda doğrudan alım yapılan yakıtların kamuoyunda kalitesi konusunda çıkan haberler ve uzmanların görüşleri, özellikle bölge halkı ve tüm K.K.T.C halkını derin bir endişeye sevkettiğini dile getiren Hulusioğlu, bu doğrultuda soruna köklü bir çözüm bulma adına bu paneli düzenlediklerini belirtti.

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SARPTEN

Biyolog Hasan Sarpten ise, öncelikle iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin artık tüm dünyada hissedildiğini, özellikle fosil yakıtların kullanılmasından dolayı çevrenin büyük zarar gördüğünü söyledi.

Sarpten, Teknecik Elektrik Santrali’nde üretilen enerjinin tamamen fosil yakıta dayalı olduğunu ve devreye girdiği ilk günden beri etrafa kimyasallar yaydığını, fakat son dönemlerde alınan kalitesiz yakıttan dolayı havaya salınan kimyasalların çok fazla arttığını savundu.

AVCIOĞLU

Elektrik Mühendisi Yusuf Avcıoğlu da, Teknecik Elektrik Santrali’ne en iyi alternatifin bulunabilmesi için yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonunda en iyi alternatifin doğal gaz olduğuna kanaat getirildiğini belirtti.

Bunun fuel oil’den çok daha düşük maliyetli olduğunu ve böylece üretilecek elektriğin daha temiz olacağını söyleyen Avcıoğlu, elektrik fiyatlarının düşme imkanı olacağını kaydetti. Avcıoğlu, bunun için 2018’de başlatılan çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığına işaret eden Avcıoğlu,  gazın nereden, nasıl getirileceği ve santrale nasıl aktarılacağı konusunda vatandaşlara detaylı bilgi verdi.

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