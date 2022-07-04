Teknecik kapanıyor, Yakıt tamamen bitti!

Ülkede yakıt yetersizliğinden dolayı yaşanan elektrik sıkıntısı her geçen saat artıyor.
Üretim yetersizliğinden dolayı yapılan dönüşümlü elektrik kesintilerinin süresi uzadı.
Vatandaşlar yaşanan sıkıntıya isyan ederken, yetkililer telefonlara çıkmıyor.
Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt bitti.
Santral bir buçuk saat sonra tamamen devre dışı kalacak.
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