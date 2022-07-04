  • BIST 2.451,45
  • Altın 978.322
  • Dolar 16.831
  • Euro 17.6011
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYaz Sıcakları Kalp Krizini Tetikliyor!

Teknecik kapanıyor, Yakıt tamamen bitti!

» »
Teknecik kapanıyor, Yakıt tamamen bitti!
Teknecik kapanıyor, Yakıt tamamen bitti!

Ülkede yakıt yetersizliğinden dolayı yaşanan elektrik sıkıntısı her geçen saat artıyor.

Üretim yetersizliğinden dolayı yapılan dönüşümlü elektrik kesintilerinin süresi uzadı.

Vatandaşlar yaşanan sıkıntıya isyan ederken, yetkililer telefonlara çıkmıyor. 

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt bitti.

Santral bir buçuk saat sonra tamamen devre dışı kalacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de Elektrikler Gitti, Kaos Yaşanıyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:50
  • 2021’de dış ticaret açığı 2 milyar 132 milyon 103 bin dolar oldu04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:48
  • Tatar: Tarihi cevaba sevindik04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:37
  • Direl:Fuel-oil sıkıntısına bağlı olarak ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:35
  • 68 Kaza, 1 Ölüm04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:33
  • Elektrikler Gitti! Hayat Durdu04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:25
  • Toplam 16 Yangın Gerçekleşti04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:20
  • Alkole Zam Geldi04 Temmuz 2022 Pazartesi 12:06
  • Sucuoğlu'ndan Eroğlu'na geçmiş olsun mesajı04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:35
  • Üstel’den Eroğlu’na geçmiş olsun mesajı04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti