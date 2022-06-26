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Teknecik santralinde yakıt bitti! Devreye aksa girdi

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Teknecik’te yakıt olmaması nedeniyle üretim durma noktasına geldi.
Teknecik santralinde yakıt bitti! Devreye aksa girdi

Uzun vadeli alımlar İÇİN TPIC ile imzalanan sözleşmeye rağmen, üretim arzını dağlayacak yakıtın kısa vadede adaya ulaşması mümkün değil.

Kıb- Tek haftalık yakıt alımı için çaba harcarken, bu kez devreye AKSA girdi.

AKSA, Teknecik’te üretimin aksamaması için şu sıralarda tankerlerle Teknecik’e yakıt sevkiyatı başlattı.

AKSA bir yandan üretim kapasitesini artırdı, diğer yandan da stokunda bulunan yakıtı Kıb- Tek ile paylaşmaya başladı.

Maliye Bakanlığı kısa ve uzun vadeli yakıt alımlar için önce TPIC, ardından da PETCO şirketlerini devreye koydu.

Geminin adaya yarın veya salı günü gelmesi beklenirken, bu kısa vade AKSA’dan tankerlerle aktarılacak yakıtla çözülecek.

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