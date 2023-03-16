  • BIST 5.121,57
  • Altın 1172.203
  • Dolar 18.9802
  • Euro 20.0625
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Teknecik ve AKSA’nın santrallerinde arıza!

» »
Teknecik ve AKSA’nın santrallerinde arıza!
Teknecik ve AKSA’nın santrallerinde arıza!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Çağlayan Cesurer, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

EL-SEN Genel Başkanı Cesurer, “Dün itibarıyla Teknecik Elektrik Santrali’ndeki dizel santrallerdeki iki ünitedeki arızadan dolayı yaşanan elektrik kesintileri AKSA’nın santrallerinde de arıza olduğu gerekçesiyle bu gece de kısa süreliğine devam etti” dedi.

Güney Kıbrıs’tan alınan 15 MW’lık enerji ile kesintilerin son bulduğunu aktaran Cesurer, “Güney’den sağlanan enerji sadece enerji olarak iade edilecektir. Bu ülke AKSA’ya mahkum değildir tek ihtiyaç kısa süreli arızalar için yedek santrallerin bir an önce kurulmasıdır” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, Ankara’ya gidiyor15 Mart 2023 Çarşamba 18:40
  • Ertuğruloğlu Ankara’da Çavuşoğlu ile görüştü15 Mart 2023 Çarşamba 18:30
  • Gezici trafik eğitim parkı ile trafik eğitimleri verilmeye başlandı15 Mart 2023 Çarşamba 18:23
  • CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi bölge toplantıları başladı15 Mart 2023 Çarşamba 17:55
  • Tatar'dan Di Carlo ile görüşmeleri sonrasında açıklama...15 Mart 2023 Çarşamba 17:38
  • İskele'de Yeni Ortaokul İçin İmzalar Atıldı15 Mart 2023 Çarşamba 17:30
  • Değirmenlik Bölgesi’ne Prefabrik Sağlık Merkezi inşa ediliyor15 Mart 2023 Çarşamba 17:23
  • Tatar: Yüreğimiz parçalandı15 Mart 2023 Çarşamba 16:57
  • KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu: “Zoraki kesinti basiretsizlik…”15 Mart 2023 Çarşamba 16:55
  • Tatar: Hristodulis’in AB ülkesi devlet başkanıyla görümeler yapması Kıbrıslı Türkler’e yönelik haksızlık15 Mart 2023 Çarşamba 16:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti