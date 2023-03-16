Teknecik ve AKSA’nın santrallerinde arıza!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Çağlayan Cesurer, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

EL-SEN Genel Başkanı Cesurer, “Dün itibarıyla Teknecik Elektrik Santrali’ndeki dizel santrallerdeki iki ünitedeki arızadan dolayı yaşanan elektrik kesintileri AKSA’nın santrallerinde de arıza olduğu gerekçesiyle bu gece de kısa süreliğine devam etti” dedi.

Güney Kıbrıs’tan alınan 15 MW’lık enerji ile kesintilerin son bulduğunu aktaran Cesurer, “Güney’den sağlanan enerji sadece enerji olarak iade edilecektir. Bu ülke AKSA’ya mahkum değildir tek ihtiyaç kısa süreli arızalar için yedek santrallerin bir an önce kurulmasıdır” ifadelerini kullandı.