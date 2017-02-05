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Teknecik ve Kalecik’e 6’şar asgari ücret ceza

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Teknecik ve Kalecik’e 6’şar asgari ücret ceza
Çevre Koruma Dairesi, Teknecik Elektrik Santrali ve Kalecik’teki AKSA Elektrik Santrali’ne 6’şar asgari ücret ceza kesti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, Teknecik Elektrik Santrali ve Kalecik’teki AKSA Elektrik Santrali’ne 6’şar asgari ücret ceza kesti.

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, iki elektrik santralinde de bazı bölgelerde 24 saat canlı izleme yapıldığını, izleme yapılmayan bölgelerin ise her ay kontrol edileceğini söyledi.

Avrupa Birliği tarafından, 2011 yılında iki santralin de buhar tribünlerine 24 saat izlenen canlı cihaz takıldığını kaydeden Aktolgalı, santrallerin dizel jeneratörlerinde ise müfettişler tarafından baca gazı emisyon incelemesi yapıldığını ve emisyon değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle ceza kesildiğini kaydetti.

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