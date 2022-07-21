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Teknecik yakınlarında yangın!

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Teknecik Elektrik Santrali yakınlarında yangın çıktı.
Teknecik yakınlarında yangın!

Teknecik Elektrik Santrali bölgesinde yangın meydana geldi

Bugün 14.30 sıralarında Teknecik Elektrik Santrali yanındaki çöplük alanda yangın meydana geldi.

Teknecik Santrali yanında bulunan çöplük alanda çıkan yangın endişeye neden oldu.

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Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, yangının  yeşil atıkların bulunduğu yerde çıktığını söyledi. Yangının Teknecik Elektrik Santrali'ne sıçramadığını ve kontrol altına alındığının altını çizdi. 

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