Teknecik yakınlarında yangın!

Teknecik Elektrik Santrali bölgesinde yangın meydana geldi
Bugün 14.30 sıralarında Teknecik Elektrik Santrali yanındaki çöplük alanda yangın meydana geldi.
Teknecik Santrali yanında bulunan çöplük alanda çıkan yangın endişeye neden oldu.
Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, yangının yeşil atıkların bulunduğu yerde çıktığını söyledi. Yangının Teknecik Elektrik Santrali'ne sıçramadığını ve kontrol altına alındığının altını çizdi.
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