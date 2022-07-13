Teknecik'e yakıt tahliye ediliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) bağlı Teknecik Elektrik Santrali’ne bugün ulaşan yakıt taşıyan gemi ile santral arasında gerekli bağlantılar yapıldı.
Tüm güvenlik önlemleri alınarak, 13 bin ton (+/ - yüzde10) yakıtın tahliyesine başlandı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) bağlı Teknecik Elektrik Santrali’ne bugün ulaşan yakıt taşıyan gemi ile santral arasında gerekli bağlantılar yapıldı.
Tüm güvenlik önlemleri alınarak, 13 bin ton (+/ - yüzde10) yakıtın tahliyesine başlandı.
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