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Teknecik'e yakıt tahliye ediliyor

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Teknecik Elektrik Santrali’ne getirilen yakıt, güvenli bir şekilde tahliye ediliyor.
Teknecik'e yakıt tahliye ediliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) bağlı Teknecik Elektrik Santrali’ne bugün ulaşan yakıt taşıyan gemi ile santral arasında gerekli bağlantılar yapıldı. 

Tüm güvenlik önlemleri alınarak, 13 bin ton (+/ - yüzde10) yakıtın tahliyesine başlandı. 

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