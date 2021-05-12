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Teknecik'te arıza!

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Teknecik'teki arızaya ilişkin açıklama Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'dan geldi.
Teknecik'te arıza!

Teknecik'teki arızaya ilişkin Arıklı:

 “Dün gece itibariyle Teknecik’te buhar tribünün bir tanesinde bir arıza meydana geldi. Dolayısıyla o buhar tribününün de çalışması gerekiyordu. Çok zor şartlarda arkadaşlarımız onu çalıştırmaya devam ettiler. Sabah saatlerine kadar uğraştılar. Bir sabotaj mıdır, yoksa rutin bir arıza mıdır? Bunu çözmeye çalışıyorlar.

Bu sabah devre dışı kalırsa, fuel-oile dönülecektir mecburen. Bu da pahalı bir elektriktir. O da olmazsa, Güney Kıbrıs’tan elektrik almak zorunda kalabiliriz.

Vatandaşın elektrik kesintisine uğramaması için, gereken tedbirler alınıyor. Bu tedbirleri biraz pahalı tedbirler ama arkadaşlarımız bütün gece de uğraştılar. Umarım sendikadaki arkadaşlarımız da gereken müdahaleyi yapıyorlardır” dedi.

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