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Teknecik'te arıza GRANG değil BORUYMUŞ!

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Teknecik'te arıza GRANG değil BORUYMUŞ!
Teknecik'te arıza GRANG değil BORUYMUŞ!

Elektrik santralindeki 60 MW gücünde 2 numaralı buhar türbininin buhar kazanında bu sabah itibarı ile patlak oluştuğu öğrenildi.

Elektrik kesintisinin Teknecik Elektrik Santralı’nda bu sabah iki numaralı buhar türbini kazanında meydana gelen arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

8 Jeneratörün olduğu santralde dizel ünitelerden ikisinin bakımda olduğu birinde ise krank milinde arıza olduğu ifade edildi.

Teknecik’te 1 buhar (60 MW) 3 dizel (51 MW) olmak üzere santralin yaklaşık olarak yarısının devre dışı kaldığı bildirildi

Kalecik (AKSA) Elektrik Santralinde ise 6 dizel ünitenin çalışır durumda olduğu, yedek tutulan 2 dizel Ünitenin ise arızalı olduğu belirtiliyor.

Elektrik üretiminin yetersiz olmasından dolayı bir süredir Güney Kıbrıs’tan elektrik alınıyor.

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