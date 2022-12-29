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Tekneden düşen balıkçı, iki gün şamandıra tepesinde bekleyerek hayatta kaldı

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Brezilya’da, teknesinden düşen balıkçı, dalgalarla boğuştuğu dört saat boyunca yüzerek işaret şamandırasına çıktı. İki gün sonra kendisini aramaya çıkan balıkçı arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Tekneden düşen balıkçı, iki gün şamandıra tepesinde bekleyerek hayatta kaldı
Deivid Soares, 4 saat boyunca yüzerek çıktığı işaret şamandırasında iki gün bekledi. Fotoğraf: Twitter

Balıkçı Deivid Soares, Rio de Janeiro’nun kuzeyindeki Atafona sahilinden balık avlamak üzere 25 Aralık’ta yola çıktı. Ancak su çok dalgalı, hava da rüzgarlıydı. 43 yaşındaki Soares tekneden düştü. Teknesine çıkamayacağını anlayınca, Açu limanı yakınlarındaki işaret şamandırasına doğru yüzmeye başladı. Ancak dalgalar yüzünden bu çok da kolay olmadı. Kendisini engellemesin diye pantolonunu yolda çıkarıp attı. Ve dört saat sonra, işaret şamandırasına ulaşmayı başardı. 

Şamandıraya tırmanıp yardım beklemeye başlayan Soares, iki gün sonra  ailesinin girişimlerinin ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında balıkçı arkadaşı tarafından kurtarıldı. Brezilya G1 haber sitesine konuşan Soares, o anları şöyle anlattı: “İlk on dakika en zoruydu. Tekneye ulaşmak istiyordum. Ancak başaramadım. Şamandıraya ulaştıktan sonra yardım gelmeden önce soğuktan öleceğimi düşündüm.” 

Kurtarıldıktan sonra çekilen videoda Soares (önde) sağlıklı görünüyor.

Kendisini bulan balıkçıların ağladığını görünce çok duygulanan Soares, kurtarıldıktan sonra balıkçı arkadaşının çektiği videoda, gülümsüyor ve hayli iyi görünüyordu. Soares karaya çıktıktan sonra, dehidrasyon (susuzluk) tedavisinin ardından işine geri döndü.

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