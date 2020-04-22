Tekneyle dünya turundayken ailelerine, ‘Kötü haber vermeyin’ diyen çiftin salgından haberi olmadı

Osborne, “Tekrar tekneye atladık ve rotayı Karayipler’deki bir başka ada ülkesi Grenada’ya çevirdik. Orada karaya çıkabildik ve 4G bağlantısı iyiydi; o zaman olup biteni net bir şekilde anladık” dedi.

Britanya’nın Manchester kentinde yaşayan İtalyan Elena Manighetti ve Britanyalı Ryan Osborne, 2017’de işten ayrılıp tekneyle dünyayı turlamak için yola çıktı. Yola çıkarken ailelerine imkanlar dahilinde temas halinde kalmak istediklerini söyleyen ikilinin bir şartı vardı: Kötü haber verilmemesi.

İkilinin sınırlı internetin yol açtığı kısıtlı iletişim ve bu şart nedeniyle Covid-19 salgınından haberi olmadı. 25 gün karaya çıkmadan denizde yol aldıktan sonra mart ayı ortasında Karayipler’de bir adada demirlemek isteyip sınırların salgın nedeniyle kapalı olduğunu öğrenene kadar!

Ailesinin İtalya’da, salgından en olumsuz etkilenen Lombardiya’da yaşadığını belirten Manighetti şunları söyledi: “Şubatta karaya çıktığımızda Çin’de bir virüs olduğunu duymuştuk. Ama dünyaya yayılmamıştı o zaman. Karayipler’e gidene kadar Çin’deki sorun çözülür diye düşündük ve çok ciddiye almadık. 25 gün sonra Karayipler’e ulaştıktan sonra virüsün küresel bir salgına neden olduğunu öğrendik, Şoke olduk. Sanırım böyle bir durumda kötü haber şartına rağmen söylerlerdi ama ben Lombardiyalı olduğum için onları merak ederim diye söylemediler.”

Ryan Osborne ise Karayipler’deki Fransız topraklarına çıkmalarının mümkün olmadığını ancak o zaman bile adaları korumak için önlem alındığını düşündüklerini, durumun vahametini anlamadıklarını anlattı.

Osborne, “Tekrar tekneye atladık ve rotayı Karayipler’deki bir başka ada ülkesi Grenada’ya çevirdik. Orada karaya çıkabildik ve 4G bağlantısı iyiydi; o zaman olup biteni net bir şekilde anladık” dedi.

Çift, bir diğer ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler’e gitmek istedi ancak oradaki bir arkadaşları İtalyan vatandaşı olduğu için Manighetti’ye giriş izni verilmeyeceğini söyledi. Şanslarını denemek istediler ve gidip Saint Vincent’teki yetkililere yaşadıklarını anlattılar. Manighetti, “Ben aylardır İtalya’ya gitmedim. 25 gündür de denizde izolasyondayım” dedi ve adaya ayak basmlarına izin verildi.

Adaya ayak basar basmaz güçlükle de olsa babasına ulaşmayı başaran Manighetti şunları söyledi: “Babam bana telefon konuşmamızda panik olmamamı söyledi ama onların yaşadığı yer salgından en ağır darbeyi almıştı. Duyduklarıma inanamadım. Doğup büyüdüğüm yerde tabut, morg ve mezarlıklarda yer kalmamıştı. Ailemin iyi olduğunu öğrendiğime sevindim ama yıllardır tanıdığım ve çok sevdiğim insanları kaybetmiştik. Duyduklarım çok ağır geldi.”

Saint Vincent’ta kalan ikili ne kadar süreyle orada kalabileceklerini bilmiyor ve haziran ayında fırtına sezonu başlamadan ayrılmayı umut ediyor. Herşey yolunda giderse yolculuklarına devam edip kuzeye doğru ilerlemeyi ve Karayipler’in keşfetmedikleri bölgelerini keşfetmeyi planlayan çift, “Şimdilik her şey belirsiz. Virüs ve kasırga sezonu arasında sıkıştık kaldık” diyor.