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Teknik direktör Ferguson'un sakızı 2 milyon 834 bin TL'ye satıldı

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un son maçında çiğnediği sakız bir internet sitesindeki açık arttırmada 390 bin pound'a (2 milyon 834 bin TL) alıcı buldu.
Teknik direktör Ferguson'un sakızı 2 milyon 834 bin TL'ye satıldı

26 yıl boyunca Manchester United'ın teknik direktörü olan ve yaklaşık 1500 maça çıkan Sir Alex Ferguson'un son maçında çiğnediği sakız bir internet sitesinde satışa çıkarıldı.

Kariyeri boyunca maçlarda yaklaşık 3 bin adet sakız çiğnediği düşünülen Ferguson, kaybettiği veya stresli geçen maçlarda ağzındaki sakızı sinirli şekilde çiğnemesiyle özdeşleşmişti.

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​Sözcü''nün aktardığına göre Manchester United'ın başında son kez 2013 yılında oynanan ve 5-5 beraberlikle sona eren West Bromwich maçına çıkan Ferguson, karşılaşma sonunda sakızını rakip takım maskotuna hediye etmişti.

Daha sonra bir MANU taraftarının eline geçen bu sakız geçtiğimiz günlerde bir alışveriş sitesinde satışa kondu.

 

Satışa koyan kişi, sakızan elde edilecek gelirin Manchester United Yardım Vakfı'na verileceğini ifade ederken 390 bin pound (2 milyon 834 bin TL) değerindeki teklif herkesi şaşkına çevirdi.

Öte yandan Ocak ayında teknik direktörlük koltuğuna oturan Ole Gunnar Solskjaer'in de Newcastle United maçında saha kenarında ağzındaki sakızla görüntülenmesi Manchester United taraftarlarının nostalji yapmasına neden oldu.

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