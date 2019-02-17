Teknik direktör:''kaybettik ama lig bitmedi'' -Muhabir :''hocam kazandınız''

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor’u 4-2 yenerek düşme hattından kurtulmak adına önemli bir üç puanın sahibi olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, karşılaşma sonrası büyük bir gaf yaptı. Konuşmasına “Önemli bir maç kaybettik ama lig bitmedi” şeklinde başlayan Mehmet Özdilek, muhabirin “Kazandınız” uyarısı sonrası “Öyle mi? Pardon, özür dilerim. Kazandık yola devam” dedi.

Spor Toto Süper Lig´de 8 hafta sonra 3 puana 4 golle merhaba diyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da teknik direktör Mehmet Özdilek, daha sonraki konuşmasında, oyuncuların üzerinde ciddi baskı olmasına rağmen kazanmayı bildiklerini belirterek, “Öne geçtik yakalandık, öne geçtik yakalandık. Ama pes etmedik” dedi.

Maçın ardından basın toplantısında sözlerine oyuncularını tebrik ederek başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Tebriği de alkışı da hak ediyorlar. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Her maç çok önemli. İç sahadaki son üç maçta iyi oynamamıza rağmen skorla birleştiremedik. Puansal duruma baktığımızda bu maçın 3 puanın ötesinde bir müsabaka olduğunu, önümüze daha güvenli bakabilme adına, puan farkını düşürme adına önemliydi. Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir oyun oldu. Öne geçtik yakalandık, öne geçtik yakalandık. Ama pes etmedik. Oyunu forse etmeye çalıştık. 4-2 önemli bir skor. 5-6´yı yakalayabilirdik” diye konuştu.