  • BIST 102.715
  • Altın 223,931
  • Dolar 5,2843
  • Euro 5,9542
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Teknik direktör:''kaybettik ama lig bitmedi'' -Muhabir :''hocam kazandınız''

» »
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 4-2 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrası "Önemli bir maç kaybettik ama lig bitmedi" deyince...
Teknik direktör:''kaybettik ama lig bitmedi'' -Muhabir :''hocam kazandınız''

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor’u 4-2 yenerek düşme hattından kurtulmak adına önemli bir üç puanın sahibi olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, karşılaşma sonrası büyük bir gaf yaptı. Konuşmasına “Önemli bir maç kaybettik ama lig bitmedi” şeklinde başlayan Mehmet Özdilek, muhabirin “Kazandınız” uyarısı sonrası “Öyle mi? Pardon, özür dilerim. Kazandık yola devam” dedi.

Spor Toto Süper Lig´de 8 hafta sonra 3 puana 4 golle merhaba diyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da teknik direktör Mehmet Özdilek, daha sonraki konuşmasında, oyuncuların üzerinde ciddi baskı olmasına rağmen kazanmayı bildiklerini belirterek, “Öne geçtik yakalandık, öne geçtik yakalandık. Ama pes etmedik” dedi.

Maçın ardından basın toplantısında sözlerine oyuncularını tebrik ederek başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Tebriği de alkışı da hak ediyorlar. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Her maç çok önemli. İç sahadaki son üç maçta iyi oynamamıza rağmen skorla birleştiremedik. Puansal duruma baktığımızda bu maçın 3 puanın ötesinde bir müsabaka olduğunu, önümüze daha güvenli bakabilme adına, puan farkını düşürme adına önemliydi. Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir oyun oldu. Öne geçtik yakalandık, öne geçtik yakalandık. Ama pes etmedik. Oyunu forse etmeye çalıştık. 4-2 önemli bir skor. 5-6´yı yakalayabilirdik” diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağaoğlu: Bugün Trabzonspor'un çocukları Çanakkale'deki gibi katledildi10 Şubat 2019 Pazar 21:16
  • Serdar Ortaç'tan Medipol Başakşehir marşı(video)10 Şubat 2019 Pazar 17:52
  • Fenerbahçe Kulübü 14 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyecek10 Şubat 2019 Pazar 15:10
  • Şenol Güneş Türkiye milli takımıyla anlaştı09 Şubat 2019 Cumartesi 15:39
  • İlhan Mansız'dan Beşiktaş yönetimine: Sadaka mı veriyorsunuz?08 Şubat 2019 Cuma 22:35
  • Liverpool'dan dünya rekoru08 Şubat 2019 Cuma 15:05
  • Türkiye Kupası’ndaki ‘olaylı derbi’de 46 taraftara hapis talebi08 Şubat 2019 Cuma 11:40
  • 11 inanılmaz penaltı07 Şubat 2019 Perşembe 20:00
  • Sergen Yalçın: Ozan Tufan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz07 Şubat 2019 Perşembe 17:55
  • Jay Jay Okocha'nın Türkiye özlemi07 Şubat 2019 Perşembe 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti