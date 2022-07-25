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TEKNOFEST 2022’de SSEML öğrencilerinden iki birincilik

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Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022 kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 19 Temmuz Salı
TEKNOFEST 2022’de SSEML öğrencilerinden iki birincilik

günü Kocaeli Körfez’de başladı. SSEML öğrencileri, dün düzenlenen iki yarıştı birincilik elde ederek, büyük başarıya imza attı.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) öğrencileri, TEKNOFEST 2022 kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın Körfez'de düzenlenen yarışmasında Elektrik Tasarruflu Araba Yarışması’ndan iki birincilik elde etti. SSEML öğrencileri, Ön Teknik Kontrol Video Ödülü ve performansta birincilik ödülünü kazandı.

SSEML ÖĞRENCİLERİNDEN İKİ BİRİNCİLİK

SSEML öğrencileri, tasarladıkları ‘İLKE’ isimli araçla TEKNOFEST 2022’de Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışta birinci olmuştu. SSEML, öğrenciler ürettikleri ‘İLKE’ isimli araçla yarışmaya katılmıştı.

Dün düzenlenen yarışmada SSEML öğrencileri,  Elektrik Tasarruflu Araba Yarışması'nda ve Ön Teknik Kontrol Video Ödülü'nde birinci gelerek büyük başarıya imza attı.

Dün gerçekleştirilen iki yarışta SSEML öğrencileri birinci gelerek önemli bir başarıya imza attı.

GEÇEN YIL ‘E-CARETTA’ İLE YERLİ ÜRETİM DALINDA BİRİNCİLİK ELDE EDİLMİŞTİ

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, geçen yıl TEKNOFEST’te “Efficiency Challange Elektrikli Araç Liseler Arası” yarışmasında ürettikleri “E-Caretta” isimli araç ile ana klasmanda ikinci, yerli üretimde birinci olarak ülkeye dönmüştü.

 

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