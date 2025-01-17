  • BIST 9935.31
  • Altın 3098.147
  • Dolar 35.5599
  • Euro 36.6075
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

TEKNOFEST KKTC 2025: Teknoloji ve Yenilik Kuzey Kıbrıs’ta Buluşuyor!

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST 2025‘e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
TEKNOFEST KKTC 2025: Teknoloji ve Yenilik Kuzey Kıbrıs’ta Buluşuyor!

Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek etkinlik, birbirinden prestijli teknoloji yarışmaları ve yenilikçi etkinlikleriyle teknoloji dünyasının nabzını tutacak.

Başvurular 30 Ocak’a Kadar Devam Ediyor!
Teknoloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği TEKNOFEST KKTC 2025 için yarışma başvuruları 30 Ocak 2025 tarihine kadar www.teknofest.org adresi üzerinden yapılabiliyor. Festival kapsamında 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda, katılımcılara toplamda 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak.

Yeni Yarışmalar, Büyük Heyecan!
TEKNOFEST KKTC 2025, ilk kez düzenlenecek yarışmalarıyla teknoloji dünyasına yenilikler katacak.

  • Robolig Mavi Vatan Yarışması: Robotik ve kodlama alanında mühendislik yeteneklerini ön plana çıkaracak.
  • HackMasters – Mavi Vatan Yarışması: Siber güvenlik alanında kritik senaryolarla yeteneklerin sınanacağı bir platform sunacak.
  • Sosyal İnovasyon Yarışması: Toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen yenilikçi projelerle dikkat çekecek.
  • Araştırma Proje Yarışması: Tarım, çevre ve enerji gibi alanlarda yaratıcı çözümler geliştirecek projeleri destekleyecek.

Teknolojiyi Deneyimleyin, Geleceği Şekillendirin
Festival, sadece yarışmalarla sınırlı kalmayacak; nefes kesen hava gösterileri, sanal gerçeklik tünelleri, simülasyon deneyimleri, konserler ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacak.

TEKNOFEST KKTC 2025 için Geri Sayım Başladı!
TEKNOFEST, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve milli teknoloji üretimini desteklemeyi amaçlıyor. KKTC’de düzenlenecek bu etkinlik, hem katılımcılara projelerini sergileme fırsatı sunacak hem de teknolojiyi bir adım ileriye taşımak isteyenler için ilham kaynağı olacak.

Detaylı bilgi ve başvuru için www.teknofest.org adresini ziyaret etmeyi unutmayın. TEKNOFEST KKTC 2025 ile teknoloji, inovasyon ve heyecan Kuzey Kıbrıs’ta buluşuyor!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CTP’den trafik sorunlarına tepki: Hükümetin kayıtsızlığı can alıyor!17 Ocak 2025 Cuma 13:56
  • Narenciye üreticileri: İhracat sorunu çözülmezse, narenciyenin sonu gelecek17 Ocak 2025 Cuma 13:35
  • Sahte dolarla kumar oynadı... Soluğu cezaevinde aldı17 Ocak 2025 Cuma 13:22
  • Yollar güvensiz: “Hükümetin” kayıtsızlığı can alıyor!17 Ocak 2025 Cuma 13:16
  • Zehir taciri mahkemede17 Ocak 2025 Cuma 13:02
  • Ölümlü kazada sürücü alkollü çıktı...17 Ocak 2025 Cuma 12:48
  • Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı17 Ocak 2025 Cuma 12:34
  • En çok yağış Kaleburnu’na düştü17 Ocak 2025 Cuma 11:26
  • Ciğerimiz yandı... Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti!17 Ocak 2025 Cuma 11:02
  • Polis uyardı: Sosyal medya üzerinden araç satışı yapan dolandırıcılara dikkat!17 Ocak 2025 Cuma 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti