TEKNOFEST Şampiyonları Yakın Doğu Üniversitesi’nde Coşkuyla Kutlandı!

Yakın Doğu Üniversitesi, TEKNOFEST 2025 finallerinde kazandığı iki şampiyonluğu ve elde ettiği başarıları Kıbrıs Araba Müzesi’nde düzenlediği coşkulu bir gecede kutladı.

TEKNOFEST Şampiyonları Zaferlerini Kutladı!

Beş proje ile yarıştığı TEKNOFEST 2025 finallerinde iki şampiyonluk kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, bu gururu Kıbrıs Araba Müzesi’nde düzenlediği coşkulu bir geceyle kutladı.

TEKNOFEST KKTC 2025 finallerinde yarıştığı 5 projeden ikisi ile şampiyonluk gururu yaşayan Yakın Doğu Üniversitesi, ulaştığı başarıları Kıbrıs Araba Müzesi’nde düzenlenen coşkulu bir akşamla kutladı. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, düzenlenen gecede finallerde yarışan takımları tek tek tebrik etti.

TEKNOFEST 2025’e kampüsünde geliştirilen 5 projeyle katılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en fazla sayıda projeyle temsil eden üniversite olan Yakın Doğu Üniversitesi, kazandığı iki ödülle adını TEKNOFEST tarihine altın harflerle yazdırdı. Bu sonuçla Yakın Doğu Üniversitesi, TEKNOFEST’te kürsüye çıkan tek Kıbrıs üniversitesi de oldu. Bu başarıyı taçlandırmak için düzenlenen kutlamaya, üniversite yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Şampiyonlar doyasıya eğlendi!

Kıbrıs Araba Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni TEKNOFEST finallerinde temsil eden tüm proje ekipleri ve akademik danışmanları onurlandırıldı. Araştırma Proje Yarışması Tarım Kategorisi’nde şampiyon olan “Heavy Metal” takımı, ödüllerini Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Ersin Tatar’ın elinden almıştı. Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği proje; kurşun gibi ağır metallerin tarlalarda taşınabilir sensörlerle hızlı ve yerinde tespit edilmesi amaçlıyor. Elektrokimyasal prensiplere dayanan bu yenilikçi sistem sayesinde, toprak ve su kalitesi anında analiz edilerek, hem verimlilik hem de gıda güvenliği artırılabiliyor.

Araştırma Proje Yarışması Prestij Ödülünün sahibi olan EcOceanX takımının projesi ise kıyı şeritlerinde biriken deniz çöplerini toplayarak, bunları geri dönüştürülmüş enerjiye ve yeniden kullanılabilir materyallere dönüştüren yenilikçi bir sistem öngörüyor. geliştirdi. Ayrıca bu sistemin kıyı ekosistemlerini koruma altına alarak biyoçeşitliliğe katkı sunması da projenin çevresel sürdürülebilirlik boyutunu güçlendiriyor.

TEKNOFEST 2025 finallerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir diğer projesi ise MG-COP takımının “Kuzey Kıbrıs’taki Bakır Maden Atıklarının Mikrobiyotası ve Jeokimyası” başlıklı proje olmuştu. “Çevre Araştırmaları” kategorisinde yarışan proje Lefke bölgesindeki bakır maden atıklarının çevresel etkilerini mikrobiyolojik ve jeokimyasal yöntemlerle analiz ederek, bu atıkları arındırmada kullanılabilecek yeni bakteri türlerinin keşfedilmesini hedefliyor. “Steril Sebze” projesi ise, bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler için özel olarak geliştirilen akıllı bir tarım sistemi sunuyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Her birinizin emeği ile şekillenen bu başarı; yalnızca bugün için değil, gelecek için de büyük bir kıymet taşıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz!”

Finallerde yarışan tüm ekipleri tek tek tebrik eden Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, etkinlikte yaptığı konuşmada elde ettikleri başarıların sadece üniversitenin değil, tüm ülkenin gururu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Günsel, “15 bin 750 takım arasından sıyrılarak TEKNOFEST finalinde yarışmak, yetenek ve vizyon ister. Aynı zamanda bu başarı; inanç, disiplin, koordinasyon ve bilimsel üretkenliğin de bir tezahürüdür” dedi.

“Bugün burada toplanmamıza vesile olan bu başarılar; üniversitemizin araştırma odaklı eğitim yaklaşımının, bilim ve teknolojiye olan tutkumuzun ve en önemlisi gençlerimizin yaratıcılığının en somut yansımasıdır” diyen Prof. Dr. Günsel, öğrencilere seslenerek “Her birinizin emeği ile şekillenen bu başarı; yalnızca bugün için değil, gelecek için de büyük bir kıymet taşıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz!” dedi.

“TEKNOEFEST’te yer alan tüm takımlarımıza, projeleri titizlikle destekleyen akademik danışmanlarımızı, süreci yöneten tüm öğretim üyelerimizi ve siz değerli öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum” ifadesini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuşmasını “Bir yerde Yakın Doğulu varsa, başarı vardır!” sözleri ile noktaladı.