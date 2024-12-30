TEKNOFEST Turizm Teknolojileri Yarışması başvuruları 15 Ocak’ta sona eriyor

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji ve inovasyon tutkunu katılımcıları bir araya getiriyor. Yarışmanın başvuru süresi 15 Ocak'ta sona eriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen “Turizm Teknolojileri Yarışması,” bu yıl Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlarını yenilikçi fikirlerini paylaşmaya davet ediyor.

Verilen bilgiye göre yarışma, kültürel mirası ve turizm potansiyelini akıllı bilgi teknolojileriyle buluşturarak, ülkenin kültür ve turizm alanında sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Yarışma, katılımcılara Türkiye ve KKTC’nin kültürel mirasını daha erişilebilir hale getirecek projeler tasarlama imkanı sunarken, turizm sektöründe dijital dönüşümü hızlandıracak yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını da amaçlıyor. Türkiye ve KKTC'nin kültürel zenginliklerini ve turizm potansiyelini daha ileriye taşımayı hedefleyen bu yarışma, teknoloji odaklı yaratıcı projelerle hem yerel hem de uluslararası düzeyde kültür ve turizm sektörüne değer katmayı amaçlayan projeleri destekliyor.

İki ana kategoride düzenlenecek olan yarışmada lise seviyesinde dereceye girenlere birincilik ödülü olarak 70 bin TL, ikincilik ödülü için 60 bin TL, üçüncülük ödülü olarak ise 50 bin TL verilecek. Üniversite ve üzeri seviyesinde ise birinciler 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler 60 bin TL ödül kazanacak.

Kültür ve turizm sektörünün dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve geleceğin turizm projelerine imza atmak isteyen tüm gençleri bir araya getirmesi planlanan yarışmanın başvuru süresi, 15 Ocak'ta sona eriyor. Ücretsiz olarak katılım sağlanabilen bu etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için www.teknofest.org adresi ziyaret edilebilir.