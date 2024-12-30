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TEKNOFEST Turizm Teknolojileri Yarışması Yenilikçi Projeler Arıyor

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji ve inovasyon tutkunu katılımcıları bir araya getiriyor. 
TEKNOFEST Turizm Teknolojileri Yarışması Yenilikçi Projeler Arıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen “Turizm Teknolojileri Yarışması,” bu yıl Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlarını yenilikçi fikirlerini paylaşmaya davet ediyor. Yarışma, kültürel mirasımızı ve turizm potansiyelimizi akıllı bilgi teknolojileriyle buluşturarak, ülkemizin kültür ve turizm alanında sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Kültürel Mirası Teknolojiyle Buluşturan Yarışma
Yarışma, katılımcılara Türkiye ve KKTC’nin kültürel mirasını daha erişilebilir hale getirecek projeler tasarlama imkanı sunarken, turizm sektöründe dijital dönüşümü hızlandıracak yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını da amaçlıyor. Türkiye ve KKTC'nin kültürel zenginliklerini ve turizm potansiyelini daha ileriye taşımayı hedefleyen bu yarışma, teknoloji odaklı yaratıcı projelerle hem yerel hem de uluslararası düzeyde kültür ve turizm sektörüne değer katmayı amaçlayan projeleri destekliyor.

İki ana kategoride düzenlenecek olan yarışmada lise seviyesinde dereceye girenlere birincilik ödülü olarak 70 bin TL, ikincilik ödülü 60 bin TL, üçüncülük ödülü 50 bin TL verilecek. Üniversite ve üzeri seviyesinde ise birinciler 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler 60 bin TL ödül kazanacak. 
Kültür ve turizm sektörünün dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve geleceğin turizm projelerine imza atmak isteyen tüm gençleri bir araya getiren yarışmanın başvuru süresi, 15 Ocak'ta sona eriyor. Ücretsiz olarak katılım sağlanabilen bu etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.tekno

TEKNOFEST Turizm Teknolojileri Yarışması Yenilikçi Projeler Arıyor
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde teknoloji ve inovasyon tutkunu katılımcıları bir araya getiriyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen “Turizm Teknolojileri Yarışması,” bu yıl Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlarını yenilikçi fikirlerini paylaşmaya davet ediyor. Yarışma, kültürel mirasımızı ve turizm potansiyelimizi akıllı bilgi teknolojileriyle buluşturarak, ülkemizin kültür ve turizm alanında sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Kültürel Mirası Teknolojiyle Buluşturan Yarışma
Yarışma, katılımcılara Türkiye ve KKTC’nin kültürel mirasını daha erişilebilir hale getirecek projeler tasarlama imkanı sunarken, turizm sektöründe dijital dönüşümü hızlandıracak yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını da amaçlıyor. Türkiye ve KKTC'nin kültürel zenginliklerini ve turizm potansiyelini daha ileriye taşımayı hedefleyen bu yarışma, teknoloji odaklı yaratıcı projelerle hem yerel hem de uluslararası düzeyde kültür ve turizm sektörüne değer katmayı amaçlayan projeleri destekliyor.

İki ana kategoride düzenlenecek olan yarışmada lise seviyesinde dereceye girenlere birincilik ödülü olarak 70 bin TL, ikincilik ödülü 60 bin TL, üçüncülük ödülü 50 bin TL verilecek. Üniversite ve üzeri seviyesinde ise birinciler 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler 60 bin TL ödül kazanacak. 
Kültür ve turizm sektörünün dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve geleceğin turizm projelerine imza atmak isteyen tüm gençleri bir araya getiren yarışmanın başvuru süresi, 15 Ocak'ta sona eriyor. Ücretsiz olarak katılım sağlanabilen bu etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.teknofest.org


Basın iletişimi için: 
Orkestra İletişim – 0212 570 8088
Hatice Güleç -  hatice.gulec@orkestrailetisim.com                                                                      
Tuba Yeruşan Aydın - tuba.aydin@orkestrailetisim.com
 

Basın iletişimi için: 
Orkestra İletişim – 0212 570 8088
Hatice Güleç -  hatice.gulec@orkestrailetisim.com                                                                      
Tuba Yeruşan Aydın - tuba.aydin@orkestrailetisim.com
 

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