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Teknoloji devine dava: AirPods kullanan 12 yaşındaki çocuğun kulak zarı yırtıldı

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Apple'ın başı AirPods kulaklıkları yüzünden dertte. 12 yaşındaki bir çocuk, kulaklıkları kullanırken maruz kaldığı alarm sesi yüzünden kalıcı işitme kaybı yaşadı.
Teknoloji devine dava: AirPods kullanan 12 yaşındaki çocuğun kulak zarı yırtıldı

Teksas’ta 12 yaşındaki bir çocuk, Apple AirPods’un düşük ses seviyesinde bir Netflix şovu izliyordu. Ancak tam da bu sırada kulaklıklardan Amber Alarmı geldi ve çocuğun kulak zarı yırtılırken kalıcı işitme kaybı yaşadı. Aile, yaşanan bu olaydan sonra Apple’a dava açmaya karar verdi.

Amber Alarmı, Amerika’da bir çocuğun kaybolmasını haber vermek için telefon kullanıcılarına yüksek sesle bir alarm yayar. Böylece kullanıcılar durumdan haberdar olur.

Çocuğun ebeveynleri de bu alarmı yayan AirPods yüzünden çocuklarının kulak zarının yırtıldığını ve kalıcı hasara neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca çocuklarının gelecek vadeden bir atlet ve futbolcuyken artık bu hasar yüzünden iyi performans gösteremediğini ve onu olumsuz etkilediğini söylüyor.

Çocuğun annesi, “Çok üzgünüz, hüsrana uğradık. Ayrıca biraz kızgınız çünkü o sıradan, sağlıklı atletik bir çocuktu ve şimdi hayatı değişti” dedi.

Ebeveynler, şirketin çevrimiçi kullanıcı forumunda yayınlanan şikayetlere işaret ederek Apple’ın, kulaklıkları Amber Alarmı veya herhangi bir ani yüksek gürültüyü güvenli bir şekilde yayınlamak için tasarlanmadığını bildiğini iddia ediyor.

ŞİKAYETLER ALMAYA DEVAM EDİYOR

Davaya göre, o zamandan beri Apple forumunda 1500’den fazla benzer şikayet yapıldı. Çift, elektronik cihazın ani yüksek seslere otomatik olarak ayarlanması gerektiğini söylüyor.

Ailenin avukatı Tej Paranjpe, “Apple, AirPods’u güvenli seviyelere kendini ayarlayacak şekilde tasarlasaydı bu çocuk normal bir hayat yaşıyor olurdu” dedi.

Çocuğun annesi, şirketin tüm çevrimiçi uyarılardan sonra kusuru düzeltmediği için ihmalkar olduğunu söyledi: “Çocuklarınızın başına bir şey gelmesini istemiyorsunuz ve tüm önlemleri alarak onlarla ilgileniyorsunuz. Bunun onun başına gelebileceğini hayal bile edemezdim. Bu üzücü ve sinir bozucu.”

Aile, Apple’ın çocuğun tıbbi masraflarının yanı sıra fiziksel ve zihinsel acılarının zararlarını karşılamasını umuyor.

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